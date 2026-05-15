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Contrabando en Concordia: secuestraron mercadería valuada en más de $18 millones

El procedimiento fue realizado por Prefectura Naval en la zona de Salto Grande tras una investigación por un posible traslado ilegal de mercadería hacia Uruguay. Durante el operativo hallaron más de mil prendas de vestir junto a un bote a motor.

15 de Mayo de 2026
Contrabando en Concordia.
Contrabando en Concordia.

El procedimiento fue realizado por Prefectura Naval en la zona de Salto Grande tras una investigación por un posible traslado ilegal de mercadería hacia Uruguay. Durante el operativo hallaron más de mil prendas de vestir junto a un bote a motor.

Personal de la Prefectura Naval Argentina frustró una maniobra de contrabando y secuestró mercadería valuada en más de 18 millones de pesos durante un operativo realizado en la ciudad de Concordia, sobre la margen derecha del río Uruguay.

 

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones del kilómetro 340,2, en la zona de jurisdicción de Salto Grande, después de que efectivos recibieran información vinculada con un posible traslado ilegal de mercadería hacia la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.

 

 

Según informó oficialmente la fuerza federal, la investigación se inició a partir de datos aportados por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, que advertía sobre una presunta maniobra de contrabando en el sector costero.

 

Hallaron un bote y diez bultos en la costa

 

Ante esa situación, Prefectura desplegó un operativo fluvial para intensificar los controles en la zona. Durante el procedimiento, los efectivos detectaron un bote de chapa a motor embicado sobre la costa junto a varios paquetes de grandes dimensiones.

 

Contrabando en Concordia.
Contrabando en Concordia.

 

Al avanzar con la requisa, se constató que en el lugar había 1.075 prendas de vestir presuntamente destinadas al traslado ilegal hacia territorio uruguayo.

 

La mercadería quedó secuestrada y posteriormente fue sometida a tareas de aforo realizadas por personal especializado de ARCA, que determinó un valor superior a los 18 millones de pesos.

 

Intervención judicial en Concordia

 

El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la jueza Analía Graciela Ramponi, con intervención de la Secretaría del doctor Iñaki Bosch.

 

 

 

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas en el marco de la causa, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y establecer el origen de la mercadería secuestrada.

Temas:

Concordia Río Uruguay contrabando
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