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Paraná Referentes nacionales visitan la capital entrerriana

Paraná es sede de clínicas y encuentros de gimnasia artística con figuras nacionales

La actividad se desarrolla en Paraná con la participación de gimnastas y entrenadoras de la Selección Argentina, supo Elonce. Habrá clínicas técnicas este viernes y un torneo de escuelitas, el sábado. "La gimnasia es un deporte a largo plazo", valoró una de las gimnastas.

15 de Mayo de 2026
Clínicas técnicas y un torneo de escuelitas
Clínicas técnicas y un torneo de escuelitas

REDACCIÓN ELONCE

La actividad se desarrolla en Paraná con la participación de gimnastas y entrenadoras de la Selección Argentina, supo Elonce. Habrá clínicas técnicas este viernes y un torneo de escuelitas, el sábado. "La gimnasia es un deporte a largo plazo", valoró una de las gimnastas.

La ciudad de Paraná es sede de una serie de actividades vinculadas a la gimnasia artística, con la participación de referentes de la Selección Argentina y entrenadoras de nivel olímpico. Las jornadas se desarrollarán entre este viernes y sábado en clubes de la capital entrerriana.

 

El entrenador Fernando Llanes explicó a Elonce que la propuesta incluirá clínicas técnicas, entrenamientos y un torneo de escuelitas. Además, destacó el acompañamiento de las familias, instituciones deportivas y áreas municipales.

 

Entre las invitadas se encuentran la gimnasta Sira Macías y la entrenadora olímpica Florencia Gugliada, quienes compartirán experiencias y conocimientos con deportistas locales.

 

Clínicas y entrenamientos técnicos

 

Las actividades comenzarán a las 18 de este viernes con una clínica en el Club Ciclista de Paraná, donde gimnastas entrenarán junto a las referentes nacionales. Según Llanes, el objetivo es aportar "nuevas miradas técnicas y motivacionales" para los deportistas.

 

“Es una voz diferente a la que ellos están acostumbrados a escuchar de sus entrenadores”, sostuvo el organizador al referirse al intercambio que se genera durante las prácticas.

Gimnasia art&iacute;stica en Paran&aacute; (archivo Elonce)
Gimnasia artística en Paraná (archivo Elonce)

El entrenador también remarcó el crecimiento de la gimnasia artística en Paraná y en Entre Ríos, tanto en la rama femenina como masculina, con deportistas que compiten a nivel nacional.

 

Las actividades continuarán este sábado en el Club Atlético Echagüe con un torneo de escuelitas que reunirá a numerosos niños y niñas de la región.

 

Los organizadores adelantaron que las referentes nacionales compartirán momentos con el público, firmarán autógrafos y se sacarán fotografías con los asistentes.

 

"La gimnasia es un deporte a largo plazo"

 

Por su parte, Sira Macías recordó a Elonce que integra la Selección Argentina desde 2018 y contó que comenzó a practicar gimnasia artística a los cuatro años.

 

La deportista señaló que su intención es transmitir experiencias y motivar a las nuevas generaciones. “Me hubiese gustado en mi infancia tener un referente que viniera a compartir sus vivencias”, expresó.

 

Además, dejó un mensaje para quienes recién comienzan en el deporte: “Que disfruten, porque la gimnasia es un deporte a largo plazo”.

Sira Mac&iacute;as y Florencia Gugliada (foto Elonce)
Sira Macías y Florencia Gugliada (foto Elonce)

La entrenadora olímpica Florencia Gugliada destacó finalmente la importancia de fomentar el desarrollo de la gimnasia artística y sostuvo que el principal objetivo es que los chicos “disfruten del deporte y valoren su propio crecimiento”. “Es un placer colaborar con la promoción y el desarrollo de la gimnasia, una disciplina a la que dedico gran parte de mi vida desde hace muchos años. La idea es compartir experiencias y transmitir el disfrute del deporte, entendiendo que más allá de las metas o el alto rendimiento, cada persona debe enfocarse en su propio crecimiento y evolución”, valoró.

Temas:

Gimnasia Artística
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