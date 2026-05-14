Internaron a un operario tras caer de un poste mientras trabajaba en altura

REDACCIÓN ELONCE
Un trabajador de 33 años sufrió politraumatismos tras la caída de un poste en Paraná. Fue trasladado al hospital San Martín a raíz de los golpes sufridos.
El accidente laboral en Paraná ocurrió durante la tarde de este jueves en la intersección de calles Domingo Comas y 3 de Febrero, donde un operario de telefonía sufrió una caída mientras realizaba tareas de mantenimiento en altura.
Según se informó, el trabajador se encontraba sobre un poste, a unos cuatro metros de altura, cuando la estructura cedió y cayó al suelo junto al operario. A raíz del fuerte impacto, sufrió golpes y diversas lesiones que motivaron su traslado al hospital San Martín.
Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales asistieron al hombre y resguardaron la zona para evitar nuevos incidentes mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.
Investigan las causas de la caída
De acuerdo a los primeros datos, no se descartó que el poste haya colapsado por problemas estructurales, situación que será materia de investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.
El trabajador lesionado tiene 33 años y es oriundo de Buenos Aires. Además, trascendió que prestaba servicios para una firma tercerizada que realiza tareas para una empresa telefónica.
Fuentes vinculadas al operativo indicaron que, pese a los politraumatismos sufridos, las lesiones no serían de gravedad. El hombre permanecía internado en observación mientras se aguardaba una evolución favorable de su estado de salud.