Este sábado comienzan las primeras jornadas teatrales en la Escuela Constancio Carminio. Al respecto, las organizadoras y estudiantes del Profesorado de Teatro, Catalina Abogado y Berenice Rey, dialogaron con Elonce y señalaron que la propuesta se extenderá hasta junio.

La primera jornada será parte de un taller de construcción de cabezudos gigantes y máscaras a cargo de la compañía Hasta las Manos Títeres, de Santa Fe, a cargo de los hermanos Manuel y Juan Venturini, además de Mona Álvarez. Los cupos ya se agotaron aunque las inscripciones a otras propuestas pueden consultarse en este link.

“Es un taller que cuenta con tres sábados para la construcción de materiales para la escena y para la docencia”, señaló una de las organizadoras.

En ese sentido, agregó que la idea de las jornadas es “capacitar a profesores, a estudiantes que aspiran a ser docentes en los distintos niveles”. La iniciativa está orientada al trabajo con las primeras infancias.

Cómo continúa el cronograma

El viernes 29 de mayo se podrá participar de una mesa de ponencias con teatreros y docentes entrerrianos que abordarán el quehacer teatral, cultural y docente en nuestra provincia.

Hasta el 16 de mayo hay tiempo de presentar ponencias e instan a participar a quienes trabajan con infancias o teatro para esas edades.

El sábado 30 habrá taller de experiencias y capacitación pedagógica para el trabajo con infancias, que orientado al trabajo pedagógico que se realiza con las primeras infancias. Estará a cargo de Leandro Bogado y Verónica Espán de la compañía Montoto y Magoya de Paraná.

Asimismo, habrá una mesa redonda donde expondrán Marita Cortés y Carlos Vicentín sobre su experiencia con infancias desde lo formal y lo no formal, en el Juan L. Ortiz.

Apoyo de distintos organismos

La actividad cuenta con el apoyo del FEICAC, de la convocatoria del año pasado y el aval de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

“Junto con otras compañeras y con docentes nos surgió la inquietud de complementar nuestra formación y en base a eso accedimos a la posibilidad del FEICAC, que nos abrió las puertas también a esta capacitación a otros compañeros. Nos venimos formando en el profesorado de teatro desde 2024”, contaron.

“Es de mis primeras experiencias en gestión y estoy muy entusiasmada”, indicó otra organizadora.

Señalaron que hay cupo para asistir a las ponencias y a la mesa redonda de experiencias. “Pueden venir el mismo día, los anotamos y después les va a llegar el certificado”, indicaron.

Asimismo, informaron que quedan los últimos cupos para el taller de experiencia de teatro pedagógica con infancias.