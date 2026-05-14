Una jornada destinada a barrios de Paraná alertó por el impacto de las redes, consumos y apuestas

La emergencia en salud mental volvió a ponerse en debate en Paraná durante una jornada de formación comunitaria realizada en la sede de Fundación Crecer y destinada especialmente a organizaciones sociales y referentes barriales de la capital entrerriana. La actividad contó con la participación de integrantes de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y miembros de la Red de Organizaciones Territoriales de Entre Ríos (RENATER).

El encuentro abordó distintas problemáticas vinculadas a infancias y adolescencias, con foco en el impacto de las redes sociales, las apuestas online, los consumos problemáticos y los entornos digitales en los barrios de Paraná.

“Hoy no podemos hablar de una salud mental que promueva bienestar, sino que estamos corriendo para ver cómo evitamos el sufrimiento”, advirtió Sandra Cislaghi, licenciada en Psicología y referente de Fundación Crecer.

La jornada reunió a más de 25 organizaciones territoriales, además de referentes comunitarios, concejales y representantes institucionales que trabajan diariamente en distintos barrios de Paraná acompañando situaciones de vulnerabilidad social y salud mental.

Redes sociales y apuestas online, una preocupación creciente

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo centrado en los efectos de las plataformas digitales sobre niños y adolescentes. Marcelo Greco, director de Relaciones Institucionales de la Defensoría Nacional, alertó sobre los mecanismos de las redes y aplicaciones digitales.

“Los entornos digitales tienen un diseño adictivo”, afirmó, al explicar que muchas plataformas están diseñadas para generar permanencia y consumo constante.

Greco remarcó especialmente el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y el impacto que esto genera sobre la salud mental. “La publicidad genera también el deseo de consumir y apostar”, sostuvo.

Desde la organización señalaron que la preocupación crece especialmente en los barrios, donde muchas veces las organizaciones sociales terminan conteniendo situaciones de ansiedad, depresión y consumos problemáticos.

Trabajo territorial y políticas públicas

La actividad también sirvió para reforzar el rol de las organizaciones barriales en el acompañamiento cotidiano de niños, niñas y adolescentes. Beatriz Echevarría, responsable del área de coordinación con organizaciones sociales de la Defensoría Nacional, destacó la importancia del trabajo territorial.

“La Defensoría escucha la voz del territorio a través de las organizaciones”, señaló, al remarcar que son esos espacios los que permiten detectar vulneraciones de derechos y situaciones críticas en los barrios.

En Entre Ríos, la RENATER trabaja articuladamente con organizaciones comunitarias desde la pandemia, especialmente en problemáticas alimentarias, educativas y de salud mental.

“Es fundamental sostener el armado territorial y el trabajo entre organizaciones”, destacó.

Buscan instalar el debate en toda la provincia

Durante la jornada también se remarcó la necesidad de avanzar en políticas públicas específicas frente a la emergencia en salud mental que atraviesa la provincia.

Jornada de formación comunitaria en salud mental

Cislaghi recordó que actualmente existe un proyecto de ley con estado parlamentario que busca fortalecer las herramientas de abordaje en salud mental en Entre Ríos.

“De cada 10 adolescentes, seis tienen síntomas de ansiedad, depresión o consumos problemáticos”, alertó.

Desde la Defensoría Nacional adelantaron además que continuarán trabajando junto a municipios, escuelas y organizaciones comunitarias para promover herramientas de prevención y acompañamiento en los barrios de Paraná y otras localidades entrerrianas.