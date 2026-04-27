Salud mental: estudiantes piden apoyo psicológico, herramientas y talleres de concientización en escuelas

La salud mental en estudiantes secundarios se posiciona como una de las principales preocupaciones entre adolescentes y jóvenes, quienes comenzaron a visibilizar su realidad y reclamar respuestas concretas dentro del sistema educativo. Referentes de Voces de Estudiantes en Acción (VEA) compartieron con Elonce su diagnóstico y propuestas en torno a una problemática que, aseguran, “no puede esperar”.

“VEA es la nueva Federación Provincial de Centros de Estudiantes, donde gestionamos y vemos estas problemáticas que hay”, explicó Jonathan Jiménez. En ese sentido, remarcó que “mayormente son referidas a la salud mental”.

El joven también advirtió sobre situaciones de violencia que atraviesan a algunas instituciones: “Hubo tiroteos dentro de una escuela. Aunque no se ve, las cosas están ocultas, pero lo vamos viendo y lo queremos difundir”. Además, vinculó estos hechos con el impacto emocional en los alumnos: “Están un poco con miedo con estas amenazas que hubo en estas semanas”.

Falta de recursos y acompañamiento en las escuelas

Por su parte, Candela Moreira puso el foco en la falta de atención adecuada dentro del sistema educativo. “No hay mucha concientización y hay mucha desinformación. Se toma muy por arriba cuando en realidad la salud mental tiene que ser atendida urgentemente”, sostuvo.

Entre los principales reclamos, los estudiantes exigen la presencia de profesionales en las instituciones. “A los directivos se les ha pedido que sí o sí haya un psicólogo en la institución, porque en muchas faltaba este profesional”, señaló. Y agregó una preocupación central: “Vos querés ir a un lugar público a buscar ayuda psicológica y te dan turno a varios meses”.

Moreira advirtió sobre las consecuencias de esta demora: “En esos meses, vos pudiste haberte replanteado muchas veces la decisión de terminar con tu vida, llegando a un extremo”. En ese marco, insistió en la necesidad de actuar con urgencia y brindar herramientas concretas a los jóvenes.

Capacitación, escucha y contención: las claves

Desde la mirada estudiantil, también se plantea la necesidad de fortalecer la formación docente. “Hacen falta más capacitaciones a los docentes, a los alumnos, más talleres de concientización”, afirmó Moreira, quien remarcó que muchos educadores “no están preparados para tratar a alguien que tenga problemas de salud mental”.

En esa línea, Giménez subrayó la importancia de generar espacios de escucha: “Nunca se sabe cuándo una persona la está pasando mal y mayormente no lo habla porque expresarse está visto como algo negativo”. Y agregó: “Desahogarse y contar las cosas, sentirse escuchado, ayuda mucho”.

Los estudiantes coinciden en que el acompañamiento es fundamental. “Capaz no podés evitar que alguien llegue a una decisión extrema, pero sí acompañarlo, escucharlo, estar”, sostuvo el referente, quien destacó que muchas veces el silencio está ligado al miedo al qué dirán.

En relación al rol de los docentes, los referentes estudiantiles remarcaron que el problema no pasa por la falta de compromiso, sino por la ausencia de formación específica para abordar este tipo de situaciones dentro del aula. “Los profesores no están preparados para tratar a alguien que tenga problemas de salud mental”, señalaron, y advirtieron que muchas veces intervienen desde su experiencia personal o conocimiento general, sin herramientas profesionales adecuadas.

En ese sentido, agregaron que “la preocupación de ellos se nota, está, pero falta las herramientas, el conocimiento, porque ellos no son profesionales para este tema”, lo que pone en evidencia la necesidad de capacitaciones,

acompañamiento interdisciplinario y la incorporación de equipos especializados que permitan sostener a los docentes en un rol cada vez más complejo.

Propuestas para visibilizar y actuar

Además de los reclamos, los jóvenes impulsan iniciativas para generar cambios. Entre ellas, la realización de encuestas en espacios públicos para conocer la percepción social sobre la juventud y su bienestar emocional.

“Vamos a ir a la peatonal con volantes a preguntarle a la gente qué piensa de la juventud o cómo se siente la juventud actualmente”, explicó Giménez. El objetivo es construir una base de datos que respalde sus planteos: “Queremos tener gente de respaldo que muestre la realidad”.

También promueven la participación en programas como el Senado Juvenil y el Concejo Deliberante Estudiantil, donde los alumnos pueden presentar proyectos vinculados a problemáticas como la salud mental en estudiantes, el ambiente o el transporte.

Finalmente, insistieron en la necesidad de mayor difusión de herramientas y programas existentes: “Hoy no hay conexión entre los centros de estudiantes y no se sabe qué acciones tomar”, concluyó Giménez, remarcando que el desafío es construir redes que permitan a los jóvenes sentirse acompañados y con recursos para afrontar sus realidades.

Una tarjeta estudiantil para ampliar derechos y beneficios

En paralelo a los reclamos por la salud mental en estudiantes, desde VEA impulsan la creación de una tarjeta destinada exclusivamente a alumnos del nivel secundario, con el objetivo de brindar beneficios y fomentar su integración. La iniciativa busca articular con comercios y empresas para ofrecer rebajas en productos y servicios básicos.

Estudiantes visibilizan su realidad con respecto a la salud mental

La propuesta apunta no solo a aliviar la situación económica de los jóvenes, sino también a fortalecer el sentido de pertenencia y generar herramientas concretas para acompañarlos en su vida cotidiana.