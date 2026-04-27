Lanzaron el pasaporte termal con descuentos para recorrer complejos en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Presentaron una nueva edición del pasaporte termal, una propuesta que permite acceder a descuentos en complejos de Entre Ríos. El programa busca incentivar el turismo durante la temporada baja.
Presentaron la cuarta edición del pasaporte termal en Entre Ríos con el objetivo de incentivar el turismo en temporada baja en la provincia. La iniciativa permitirá a los visitantes acceder a descuentos en tres complejos termales ubicados en la microrregión Tierra de Palmares.
El lanzamiento se realizó este lunes en la Secretaría provincial de Turismo, donde autoridades y referentes del sector destacaron el trabajo conjunto entre municipios. Sebastián Bell señaló a Elonce que la propuesta “potencia una microrregión que concentra entre el 34 y el 35% de las plazas de alojamiento de la provincia”.
Cómo funciona el pasaporte termal
El programa consiste en un sistema de cupones que se entrega al ingresar a cualquiera de los complejos termales participantes. A partir de ese momento, el visitante puede acceder a un 50% de descuento en la entrada a los otros dos complejos.
La propuesta incluye a las termas de Colón, San José y Villa Elisa, ubicadas a pocos kilómetros entre sí, lo que facilita el recorrido turístico. “Van a poder visitar tres complejos al valor de dos”, explicó el responsable comercial de Termas Villa Elisa, Fernando Graziani.
Vigencia y objetivos
La cuarta edición del pasaporte termal comenzará el 4 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio, con una duración cercana a dos meses. El objetivo principal es atraer visitantes durante una época de menor demanda turística.
Desde la organización indicaron que la iniciativa busca extender la estadía de los turistas y fomentar el recorrido por distintos destinos de la región. “Si logramos que conozcan los tres complejos, logramos potenciar la actividad en estos meses”, destacó Graziani.
El programa forma parte de una estrategia de promoción conjunta entre las tres localidades de la costa del Uruguay. En ese sentido, se resaltó el trabajo sostenido de la microrregión Tierra de Palmares, que reúne a municipios y actores turísticos.
Balance y proyección
Desde el sector turístico indicaron que las ediciones anteriores tuvieron resultados positivos, con un porcentaje de visitantes que completaron el circuito entre los complejos. Asimismo, adelantaron que continuarán las acciones de promoción en distintos puntos del país para posicionar el producto a nivel nacional e internacional.
“En experiencias anteriores registramos un 25% de repitencia, lo que indica que el turista utilizó el circuito termal. Somos tres complejos ubicados en un radio de 30 kilómetros, lo que facilita el traslado entre ellos y mejora la experiencia del pasaporte termal. El sistema es sencillo: no requiere trámites ni acreditaciones. El pasaporte se entrega automáticamente al abonar la entrada general en cualquiera de los tres complejos, y con él se pueden visitar los otros dos", explicó el gerente de Termas Colón, Sebastián García, y ponderó que la herramienta representa "una ventaja importante, ya que incentiva a los visitantes a recorrer el destino y permanecer en Entre Ríos, que es el objetivo que compartimos”.
Otros eventos
Además, se anunciaron otros eventos complementarios, como actividades vinculadas al turismo, encuentros internacionales y propuestas culturales que se desarrollarán en paralelo.
“Vamos a presentar el DGR (Distinguished Gentleman's Ride), que es un paseo distinguido tanto para Colón como para Paraná. Se realizará el 17 de mayo y forma parte de un evento mundial en el que motociclistas se visten de manera particular para generar conciencia sobre dos problemáticas: el cáncer de próstata y la depresión masculina", anunció el secretario municipal de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher. El 16 de mayo habrá una previa en Colonia San José, y luego realizarán un recorrido habitual.
Y agregó: "Además, el 9 de mayo se llevará a cabo el Big Day, una jornada muy importante para los observadores de aves. El Parque Nacional El Palmar, como actor clave de la región Tierra de Palmares, tendrá un rol central en esta propuesta, que también involucra a reservas de Colón, San José y Villa Elisa”.