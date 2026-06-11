Rescataron a un ciervo que quedó atrapado en la reja de una vivienda: video

REDACCIÓN ELONCE
Un joven ciervo quedó enganchado en el cerco de una vivienda ubicada en un barrio de Concepción del Uruguay. Tras un operativo de rescate, el animal fue liberado sin lesiones y recuperó la libertad. El video.
Un ciervo atrapado en una reja generó preocupación entre vecinos durante la mañana de este jueves, cuando el animal quedó enganchado en el cerco de una vivienda ubicada sobre calle Suipacha, en el barrio compartido por Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. La situación llamó rápidamente la atención de los residentes de la zona, que siguieron con expectativa el desenlace del episodio.
El ejemplar fue observado mientras intentaba liberarse por sus propios medios, aunque sin éxito. A medida que transcurrían los minutos, más vecinos se acercaron para observar la escena y registrar imágenes con sus teléfonos celulares.
Los videos comenzaron a circular rápidamente a través de redes sociales y grupos de mensajería, donde numerosas personas expresaron su preocupación por el estado del animal y aguardaron novedades sobre su rescate.
Intervención para liberarlo
Según se pudo observar, el ciervo habría intentado atravesar el cercado y terminó atrapado entre los hierros de la estructura, sin posibilidades de continuar su recorrido ni regresar por donde había ingresado.
Ante la situación, se dio aviso a las autoridades correspondientes y personal especializado acudió al lugar para intervenir de manera segura, procurando evitar lesiones tanto para el animal como para quienes participaban del operativo.
Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar al ejemplar, que recuperó la libertad sin aparentes consecuencias físicas y se alejó de la zona por sus propios medios.
Fauna silvestre cerca de zonas urbanas
El episodio volvió a poner en evidencia la presencia de fauna silvestre en áreas cercanas al sector urbano y la necesidad de adoptar medidas de precaución para proteger a estos animales cuando ingresan accidentalmente a espacios habitados.
El rescate tuvo un final favorable y fue celebrado por los vecinos, quienes destacaron el rápido accionar de las autoridades. El video del operativo continuó circulando durante la jornada y cosechó numerosos comentarios que reflejaron alivio y satisfacción por el desenlace del hecho.