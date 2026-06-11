Video: un motociclista resultó herido tras colisionar con un auto en Victoria

Un motociclista terminó con fuertes dolores producto de un impactante accidente protagonizado con un auto en la ciudad de Victoria. Fue este jueves y quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

En la intersección de calles Italia y Hernandarias de la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, se produjo un severo accidente que protagonizaron un auto y una moto.

Según el video al que accedió Elonce, la escasa visibilización que tuvo la moto por un auto estacionado en la esquina le impidió ver a un Peugeot 307, que no frenó y lo chocó.

El motociclista salió despedido de su vehículo y terminó contra el cordón de la mencionada esquina, con claros gestos de dolor. El conductor del rodado de mayor porte también se bajó a auxiliarlo minutos posteriores al accidente.