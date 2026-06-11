Un adolescente perdió el control del auto y terminó en una cuneta

Un adolescente de 17 años perdió el control del automóvil que conducía y terminó dentro de una cuneta en la noche del miércoles. El accidente ocurrió en inmediaciones de la balanza de camiones, en la localidad de San Salvador.

Un llamado telefónico a la Sala de Comunicación de la Policía alertó sobre el siniestro y cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron la presencia de una SUV VolksWagen Nivus blanca que había despistado y quedado fuera de la calzada.

Al entrevistar al conductor, un joven de 17 años domiciliado en San Salvador, indicó que circulaba acompañado por dos compañeros por la Ruta Nacional 18 y, al intentar girar hacia calle Raúl Alfonsín, perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara dentro de la cuneta ubicada al costado del camino.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones a raíz del incidente, por lo que no fue necesaria la intervención de personal sanitario.

Tras verificar que todos se encontraban en buen estado de salud, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes.