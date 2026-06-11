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Remisero maniobró en reversa y terminó volcando a la altura de un puente en Chajarí

El siniestro ocurrió cuando el automovilista intentó realizar una maniobra de marcha atrás sobre calle Juan Dillon. Por causas vinculadas a una maniobra desafortunada, perdió el control del vehículo y terminó cayendo sobre el puente existente en el lugar, donde el rodado quedó volcado.

11 de Junio de 2026
Vuelco en Chajarí
Vuelco en Chajarí Foto: Tal Cual

El siniestro ocurrió cuando el automovilista intentó realizar una maniobra de marcha atrás sobre calle Juan Dillon. Por causas vinculadas a una maniobra desafortunada, perdió el control del vehículo y terminó cayendo sobre el puente existente en el lugar, donde el rodado quedó volcado.

El conductor de un Fiat Argo protagonizó un vuelco durante la noche del miércoles en inmediaciones de Pasaje Mansilla y Juan Dillón, en Chajarí. A pesar de la espectacularidad del accidente, no se registraron personas lesionadas.

 

De acuerdo con la información publicada por Tal Cual, el siniestro ocurrió cuando el automovilista intentó realizar una maniobra de marcha atrás sobre calle Juan Dillon, en sentido sur-norte. Por causas vinculadas a una maniobra desafortunada, perdió el control del vehículo y terminó cayendo sobre el puente existente en el lugar, donde el rodado quedó volcado.

Vuelco en Chajar&iacute; (foto Tal Cual)
Vuelco en Chajarí (foto Tal Cual)

Tras el incidente, el conductor -que se desempeñaba como remisero particular- indicó que no había sufrido heridas y manifestó que no requería asistencia médica.

 

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal para ordenar la circulación y asistir en las tareas preventivas. Además, se aguardaba el arribo de maquinaria municipal para concretar la extracción del automóvil siniestrado.

Temas:

Chajarí vuelco accidente de tránsito
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