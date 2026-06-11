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Policiales Operativo por narcomenudeo

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concordia

Durante la noche de este miércoles se realizaron allanamientos en distintos puntos de Concordia y se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y celulares. Hubo tres detenciones.

11 de Junio de 2026
Operativo por narcomenudeo en Concordia
Operativo por narcomenudeo en Concordia Foto: PER

Durante la noche de este miércoles se realizaron allanamientos en distintos puntos de Concordia y se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y celulares. Hubo tres detenciones.

Este miércoles por la noche se realizaron cuatro procedimientos simultáneos en distintos domicilios de Concordia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo. Como resultado, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y secuestraron marihuana y cocaína, dinero en efectivo, 15 teléfonos celulares y otros elementos.

 

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Concordia, a cargo del juez Edwin Ives Bastian, con intervención del fiscal Fabio Zabaleta, en el marco de una investigación de la División Drogas Peligrosas de Concordia.

Durante los procedimientos también fueron identificadas 18 personas, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

 

Para llevar adelante las medidas judiciales la Policía de Concordia contó con la colaboración de equipos especializados de Villaguay, San Salvador y Federación.

Además, participaron grupos de apoyo encargados de brindar seguridad y asistencia durante las diligencias realizadas en los distintos puntos de la ciudad.

 

Temas:

narcomenudeo Concordia detenidos droga allanamientos
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