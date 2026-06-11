Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concordia

Este miércoles por la noche se realizaron cuatro procedimientos simultáneos en distintos domicilios de Concordia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo. Como resultado, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y secuestraron marihuana y cocaína, dinero en efectivo, 15 teléfonos celulares y otros elementos.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Concordia, a cargo del juez Edwin Ives Bastian, con intervención del fiscal Fabio Zabaleta, en el marco de una investigación de la División Drogas Peligrosas de Concordia.

Durante los procedimientos también fueron identificadas 18 personas, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Para llevar adelante las medidas judiciales la Policía de Concordia contó con la colaboración de equipos especializados de Villaguay, San Salvador y Federación.

Además, participaron grupos de apoyo encargados de brindar seguridad y asistencia durante las diligencias realizadas en los distintos puntos de la ciudad.