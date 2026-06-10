Robó un celular, envió videos obscenos y acosaba mujeres tras dejar a su hijo en la escuela

REDACCIÓN ELONCE
El acusado le sustrajo el celular a una joven. Con el dispositivo grabó sus partes íntimas y lo envió a contactos femeninos de la víctima. Además, lo vinculan con otros dos episodios de acoso callejero, tras dejar a su hijo en la escuela.
Robo de celular y acoso callejero son los delitos que investiga la Justicia tras la detención de un hombre de 37 años, acusado de sustraer el teléfono de una joven, grabar videos obscenos con el aparato y enviarlos a contactos femeninos de la damnificada. El procedimiento se concretó en Concordia luego de una serie de tareas investigativas realizadas por la Policía.
El allanamiento fue llevado adelante durante la tarde del 9 de junio por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Gualeguay y Doctor Solari. La medida judicial se enmarcó en una causa iniciada por un hecho ocurrido el pasado 4 de junio, en horas de la mañana.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada en la intersección de calles Chile y Doctor Florenza por un hombre que circulaba en motocicleta. Tras apoderarse de su teléfono celular, el sospechoso habría utilizado el dispositivo para grabarse mostrando sus partes íntimas y posteriormente enviar esos videos a mujeres que figuraban entre los contactos de la joven.
El análisis de cámaras
A partir de diversas tareas de inteligencia y del análisis de registros obtenidos mediante cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir el recorrido realizado por el motociclista antes y después del hecho.
Las pesquisas permitieron además vincular al mismo individuo con otros dos episodios ocurridos con anterioridad. Según se informó, en esas ocasiones el hombre habría abordado a mujeres que caminaban por la vía pública y las habría tocado sin consentimiento mientras se desplazaba en motocicleta.
De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el sospechoso realizaba estos actos luego de dejar a su hijo en la escuela y recorrer distintos sectores de la ciudad.
Secuestraron dispositivos y prendas
Como resultado del allanamiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, entre ellos el perteneciente a la víctima, además de dos tablets, tres pendrives, una CPU, un casco y diversas prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.
Asimismo, el presunto autor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar su eventual responsabilidad en los hechos denunciados.