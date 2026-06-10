Allanaron una clínica privada entrerriana por presunta venta ilegal de medicamentos

Un allanamiento en una clínica de San Salvador derivó en el secuestro de medicamentos, celulares y documentación en una causa por presunta venta ilegal de sustancias medicinales. El profesional involucrado quedó supeditado a la investigación.
Se llevó adelante un allanamiento en una clínica privada ubicada sobre calle Urquiza, en San Salvador, por orden del Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia. La medida realizada en horas del mediodía de este miércoles se enmarca en una investigación iniciada a comienzos de este año por la presunta venta de sustancias medicinales sin autorización, tipificada en el artículo 204 quinquies del Código Penal.
El operativo fue ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal e incluyó requisa personal y vehicular. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, historias clínicas, listados de pacientes, facturas de compra y frascos plásticos con medicamentos en pastillas, además de otros elementos considerados de interés para la causa.
La pesquisa se encuentra activa desde enero y tiene como objetivo determinar la existencia de maniobras irregulares vinculadas a la comercialización de medicamentos. Los elementos incautados serán analizados mediante pericias especializadas, publicó Mercurio Noticias.
Detalles del procedimiento
Según se informó, tras cumplimentar el mandamiento judicial, el profesional de la salud fue trasladado a la Jefatura departamental para su correcta identificación y continuidad de las actuaciones judiciales.
En registros anteriores, la División de Investigaciones ya había realizado allanamientos y secuestros relacionados con otro procedimiento iniciado en 2024 tras una denuncia de la Asociación Médica de Concordia.
De acuerdo a la información policial, la denuncia revelaba que la asociación médica había estado recibiendo órdenes de consulta emitidas por un reconocido cardiólogo de la ciudad, a pesar de que el profesional se encontraba postrado en cama debido a una enfermedad terminal desde hace aproximadamente seis meses. Estas órdenes de consulta se presentaban para su tramitación ante la mutual correspondiente, solicitando que se abonara la consulta al médico, informó Mercurio Noticias.
Elementos secuestrados y próximos pasos
Durante el allanamiento de este miércoles se secuestraron cuatro teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, recetarios, sellos, talonarios y documentación relevante, todos elementos que serán peritados por personal especializado para determinar su vinculación con la causa.
La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas, mientras se espera el resultado de las pericias sobre los elementos secuestrados. Por su parte, el profesional de la salud permanece supeditado a la causa a la espera de la resolución judicial.