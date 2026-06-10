Incendiaron un elemento frente a la casa de la hermana del hombre asesinado y buscan a tres sospechosos

Incendiaron un elemento frente a la casa de la hermana del hombre asesinado días atrás en San Benito y la Policía inició una investigación para identificar a los presuntos responsables. El episodio ocurrió alrededor de las 3.30 de este miércoles en una vivienda ubicada en la intersección de calles Tibiletti y Urquiza.

De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba descansando cuando escuchó ruidos en el patio delantero de la propiedad. En un primer momento creyó que se trataba de un familiar que se encontraba en el domicilio, por lo que no le dio mayor importancia a la situación.

Sin embargo, minutos después observó un resplandor proveniente del exterior. Al salir para verificar lo ocurrido, constató que personas desconocidas habían arrojado algún tipo de combustible y prendido fuego una bolsa silo que cubría una heladera en desuso que contenía arena en su interior.

La intervención de vecinos evitó daños mayores

La propietaria y vecinos de la zona actuaron rápidamente y lograron extinguir las llamas antes de que el fuego se propagara o provocara daños de mayor magnitud en la vivienda. Posteriormente intervino personal de la Comisaría de San Benito, que inició actuaciones de oficio hasta que la damnificada se presentó en la dependencia para formalizar la denuncia correspondiente.

En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Las imágenes permitieron observar la llegada de un vehículo al lugar, del que descendieron entre dos y tres hombres que se acercaron hasta el frente de la vivienda.

Analizan cámaras y buscan identificar a los sospechosos

A partir de esos registros, la Policía lleva adelante diversas tareas investigativas para establecer la identidad de los sospechosos y determinar las características del vehículo utilizado durante el hecho.

Los investigadores consideran que las personas captadas por las cámaras podrían estar directamente vinculadas con el incendio intencional de la bolsa silo, por lo que se procura reunir más elementos de prueba para avanzar en la causa.

Cabe señalar que la propietaria de la vivienda es hermana de Víctor Ledesma, el hombre que fue asesinado el pasado 4 de junio en San Benito. No obstante, según indicaron fuentes policiales, las primeras averiguaciones permitieron descartar que este episodio tenga relación con el homicidio. Mientras tanto, continúan las diligencias para identificar a los ocupantes del vehículo y esclarecer completamente lo sucedido.