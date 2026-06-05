Asesinato en San Benito: confirman que detuvieron a un joven y a su padrastro por el crimen

El crimen de Víctor Ledesma registró avances en las últimas horas, luego de que el personal de la División Homicidios, confirmara la detención de dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio ocurrido este jueves por la tarde en San Benito.

Se trata de un joven de 19 años y de su padrastro, de 40, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación, se confirmó a Elonce.

La víctima, de 38 años, falleció tras recibir disparos en el pecho durante un episodio ocurrido en la zona de calles Crespo y Rivadavia, en el barrio San Martín. El ataque generó impacto entre los vecinos de la localidad y motivó un importante despliegue policial para identificar a los responsables.

Según pudo saber Elonce, Ledesma resultó gravemente herido y fue trasladado por vecinos en una camioneta particular hasta el centro de salud de San Benito. Sin embargo, pese a los esfuerzos por asistirlo, murió poco después de ingresar debido a la gravedad de la lesión sufrida.

Las primeras hipótesis del caso

Horas después del homicidio, familiares de la víctima brindaron detalles sobre el conflicto que habría derivado en el ataque fatal. Elsa Ledesma, tía de Víctor, aseguró a Elonce que el hombre intervino para defender a sus hijos tras una serie de enfrentamientos previos.

“Él vino a defender a sus hijos y recibió la muerte”, afirmó la mujer. Según relató, el conflicto se había iniciado anteriormente cuando los hijos de Ledesma habrían sido atacados. “Se los habían tiroteado antes a los hijos, por eso él vino a increparlos”, sostuvo.

La familiar también responsabilizó a un grupo de jóvenes de la zona, al señalar que “esta gente no deja vivir a nadie” y mencionó a personas conocidas en el barrio por el apellido Zárate. Esas declaraciones forman parte de los elementos que analizan los investigadores en el marco de la causa.

Detenciones y avance de la investigación

Tras el crimen, efectivos de la Policía desplegaron un operativo en distintos sectores de San Benito. Según dio cuenta Elonce, durante las primeras horas de la pesquisa se demoró a cuatro personas y se identificó a dos hombres, que eran señalados como sospechosos de haber participado en el ataque, luego de una fuerte discusión verbal ocurrida minutos antes del homicidio.

Posteriormente, personal de la División Homicidios logró localizar a uno de los hombres buscados. Se trata de un joven de 19 años que, de acuerdo con la investigación preliminar, habría mantenido conflictos previos con los hijos de la víctima.

En tanto, el segundo sospechoso es el padrastro del joven. El hombre, de 40 años, se presentó ante la Justicia y fue detenido por efectivos de la División Homicidios. Ambos quedaron a disposición del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien dirige la investigación.

Mientras avanza el expediente judicial, los investigadores secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la causa y continúan recolectando pruebas, indicaron fuentes policiales a este medio. Además, se siguen tomando testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el grado de participación de cada involucrado.

En el lugar trabajaron especialistas de la División Homicidios, Criminalística, Investigaciones y efectivos de la Comisaría de San Benito. La causa permanece en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales y policiales en las próximas horas para esclarecer completamente el homicidio.