Asesinato a disparos en San Benito: demoraron a cuatro personas y buscan identificar al agresor

Homicidio en San Benito. El asesinato a disparos en San Benito tuvo como víctima a Víctor Ledesma, de 38 años, quien falleció durante la tarde de este jueves tras baleado en el pecho, tras una disputa en el barrio San Martín de la vecina localidad. El ataque ocurrió en la zona de calles Crespo y Rivadavia y es investigado por personal policial.

La principal línea de investigación que sigue la Policía tras el crimen es una disputa entre los atacantes y los hijos de la víctima, que se domiciliaba a pocas cuadras del lugar del asesinato.

El subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez, brindó detalles a Elonce sobre el avance de las actuaciones judiciales y confirmó que existen personas identificadas mientras continúan las pericias en distintos escenarios vinculados al hecho.

Según explicó el funcionario policial, el episodio comenzó alrededor de las 17.30 con una serie de enfrentamientos entre grupos que mantenían conflictos previos. “Hubo una secuencia de agresiones; en principio fueron agresiones físicas entre dos partes. A raíz de eso, se sumó una tercera persona que agredió con un arma de fuego a la víctima”, relató Martínez a Elonce.

La víctima fue identificada como Víctor Ledesma. Tras resultar herida, fue trasladada al centro de salud de San Benito, donde posteriormente, se confirmó su fallecimiento. “Fue herida en el lugar, fue trasladada hasta el centro de salud en esta ciudad de San Benito y en el lugar, lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de esta persona”, indicó.

Una disputa previa bajo investigación

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores intentan reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas. En ese sentido, Martínez señaló que existen testimonios que hacen referencia a una disputa de larga data entre las familias.

“En principio, algunas de las entrevistas surgen versiones que apuntan a un antiguo conflicto, pero es todo muy reciente. Habría que confirmarlo en sede judicial y ver si estos testimonios se ratifican ante la Justicia”, sostuvo el subdirector de Investigaciones.

Asimismo, reconoció que allegados a los involucrados mencionaron antecedentes de conflictos previos. “Por lo que relatan los allegados, es un conflicto que viene de hace un tiempo atrás”, expresó a Elonce, aunque evitó confirmar la existencia de denuncias formales vinculadas con esos episodios y reyertas anteriores al fatal suceso.

Pericias, demorados y trabajo judicial

La investigación continuó durante la noche con un amplio despliegue de personal policial, peritos de Policía Científica y funcionarios judiciales. Martínez confirmó que el fiscal Juan Pereira permaneció en el lugar supervisando las diligencias.

El personal policial, seguía trabajando en el lugar, pasadas las 21 con Policía Científica, el fiscal, y “se están esperando directivas del juez de Garantías para continuar con las pericias que todavía no se han terminado”, explicó.

Entre las tareas realizadas figuraron relevamientos balísticos, entrevistas a testigos y pericias sobre vehículos que habrían tenido participación en la secuencia previa al homicidio. Uno de ellos, fue un automóvil Ford Falcon que fue sometido a inspecciones técnicas para determinar su vinculación con el caso.

En paralelo, cuatro personas mayores de edad fueron demoradas por orden judicial. Sobre su situación procesal, Martínez aclaró que todavía se evaluaba si tendrían carácter de testigos o si podrían quedar involucradas penalmente.

“Hay unas personas demoradas que fueron trasladadas a la comisaría y en breve se va a determinar si participan en calidad de testigos o si tuvieron alguna participación activa en este conflicto”, precisó.

La declaración del hijo de la víctima

Otro de los elementos incorporados al expediente fue la declaración del hijo de Víctor Ledesma, quien mantuvo un encuentro con el fiscal a cargo de la investigación. “Habló con el fiscal, se le tomó una entrevista acá en el lugar y brindó datos que son de interés para esta causa”, confirmó Martínez.

Por el momento, los investigadores continúan reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado para la realización de la autopsia judicial.

La causa sigue bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que espera los resultados de las pericias y las declaraciones testimoniales para avanzar en las próximas medidas procesales.