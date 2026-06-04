Vecinos de Santa Lucía reclaman más seguridad: "La prevención nace en nuestros hogares", dijo comisario

Vecinos de Santa Lucía están preocupados por la inseguridad

La creciente preocupación por la inseguridad en la zona sur volvió a quedar en evidencia durante una nueva Asamblea Ciudadana en el barrio Santa Lucía, donde vecinos reclamaron medidas urgentes ante reiterados hechos delictivos.

El encuentro se realizó en la sede vecinal, con la participación de autoridades policiales y municipales, en un intento por dar respuesta a una problemática que, según los testimonios, se agrava con el paso del tiempo.

Autoridades policiales señalan que la problemática afecta a muchos vecinos

El comisario Juan Molina, a cargo de la Comisaría Tercera, confirmó que la situación es conocida y que ya se están evaluando acciones.

“Por diversos hechos delictivos que hemos tenido en la zona, se llegó a realizar esta reunión con la vecinal, un foro de seguridad organizado por Jefatura Departamental”, explicó.

Además, reconoció que los robos generan un fuerte impacto en los vecinos: “Han sido víctimas varias personas, esto no es algo nuevo, es algo lamentablemente que tenemos que pelear todos los días”.

Uno de los puntos más preocupantes es la modalidad de los delitos. Según relataron, delincuentes ingresan a las viviendas saltando tapiales y recorriendo patios.

“Es totalmente entendible el nerviosismo del vecino cuando ve que malvivientes ingresan, saltan los tapiales e intentan llevarse las cosas”, señaló Molina.

Refuerzo policial y prevención

Ante los reclamos, desde la policía se comprometieron a reforzar los operativos, especialmente en espacios públicos.

“Se va a reforzar la patrulla, sobre todo en las plazas de esta zona”, aseguró el comisario, quien indicó que la medida ya fue coordinada con la superioridad.

Sin embargo, también hizo hincapié en la importancia de la prevención: “La prevención nace de nuestros propios hogares, llamando al 911 y asegurando nuestras pertenencias”.

Preocupación por consumo y desorden en plazas

Otro de los ejes centrales del reclamo vecinal fue el uso de plazas y espacios verdes, donde denuncian consumo de drogas y situaciones que afectan la convivencia.

“Es algo que lamentablemente nos afecta a todos, no solo acá sino en muchas plazas de la ciudad”, admitió Molina.

En esa línea, los vecinos plantearon la necesidad de mayor presencia policial permanente en esos sectores, especialmente para resguardar a niños y familias que utilizan los espacios públicos.

El rol del municipio

Desde el ámbito municipal, el funcionario Darío Barrión también participó del encuentro y explicó las acciones que se están evaluando.

“Estamos acompañando el reclamo de los vecinos, sobre todo en lo que tiene que ver con plazas y espacios verdes”, indicó.

Asimismo, destacó la importancia de mejorar condiciones estructurales del barrio: “Trabajamos en el despeje de luminarias y en mejorar la visibilidad, porque eso también ayuda a la seguridad”.

Falta de recursos y pedido al gobierno provincial

Desde la comisión vecinal, los referentes barriales señalaron que uno de los principales problemas es la falta de recursos para garantizar una respuesta sostenida. “Sabemos el poco recurso que cuenta la policía, por eso vamos a hacer una nota al ministro de Seguridad solicitando más medios”, expresaron.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de mayor presencia policial: “Necesitamos más personal para las comisarías y para el barrio”.

También insistieron en la instalación de puestos fijos en espacios públicos: “En las plazas necesitamos que haya un policía. Donde hay presencia, no hay gente drogándose ni generando problemas”.

Respuesta rápida, pero insuficiente

Si bien reconocieron el funcionamiento del sistema de emergencias, consideraron que no alcanza frente a la demanda.

“Llamás al 911 y vienen en menos de cinco minutos, eso hay que destacarlo”, señalaron. Sin embargo, agregaron: “Necesitamos más unidades y más presencia permanente”.

Un reclamo que se repite

La reunión dejó en claro que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en la zona sur de la ciudad.

Los vecinos coincidieron en que, además de medidas policiales, es necesario un abordaje integral que incluya iluminación, limpieza y mantenimiento del espacio público.

“Todo tiene que ver con la seguridad, desde la limpieza hasta la iluminación”, indicaron. La Asamblea Ciudadana de Santa Lucía volverá a reunirse el próximo lunes, con la expectativa de avanzar en respuestas concretas a un reclamo que, por ahora, sigue abierto.