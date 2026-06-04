Detuvieron a un sospechoso del robo de leche y una estufa en un centro de salud de Paraná

La investigación por el robo ocurrido días atrás en el centro de salud de Paraná tuvo un avance en las últimas horas con la detención de un hombre que sería sospechoso de haber participado en el hecho delictivo.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este jueves, cuando efectivos policiales realizaban tareas de prevención en inmediaciones de calles República de Siria, entre El Resero y Líbano, en la capital entrerriana.

Según se informó, los uniformados intentaron identificar a un hombre que circulaba por la zona, pero éste se negó al procedimiento e intentó escapar. La situación derivó en una breve persecución y posterior reducción del sospechoso.

Vinculación con el robo al centro de salud

Tras su aprehensión, los investigadores establecieron que el detenido podría guardar relación con el robo ocurrido recientemente en el centro de salud de Paraná, específicamente en el Centro de Salud Antártida Argentina, ubicado en barrio La Floresta.

En el marco de esa causa, personal de Policía Científica había realizado distintas pericias en el establecimiento y levantado rastros considerados de interés para la investigación.

Detenido por el robo al centro de salud.

Ante los elementos reunidos hasta el momento, la Fiscalía interviniente dispuso el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la causa.

Un hecho que generó preocupación en el barrio

El caso investigado corresponde al robo sufrido días atrás por el centro de salud de Paraná, donde delincuentes ingresaron por una ventana y se llevaron cajas de leche en polvo destinadas a programas de asistencia alimentaria y una estufa utilizada para la atención de pacientes.

La directora del establecimiento, Elisa Krause, había manifestado su preocupación por la reiteración de hechos de inseguridad, ya que se trató del segundo robo registrado en menos de diez días.

Además de afectar el funcionamiento cotidiano del centro sanitario, los elementos sustraídos estaban destinados a vecinos de una zona con importantes necesidades sociales y sanitarias.

Mientras la investigación sigue su curso, los peritajes realizados por Policía Científica y la detención concretada durante la madrugada podrían aportar nuevos elementos para esclarecer el robo al centro de salud de Paraná y determinar si existen otras personas involucradas en el hecho.