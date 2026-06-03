Salió enojada de un centro de salud de Paraná y tiró piedras provocando daños en un auto 

Una mujer fue detenida en Paraná tras ser acusada de provocar daños en un vehículo estacionado en la vía pública. El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la zona de calles Montiel e Ituzaingó.

Según se informó, la intervención policial se produjo luego de que el efectivo que cumplía funciones de adicional en el Centro de Salud “Ramón Carrillo” solicitara colaboración. De acuerdo con su testimonio, una mujer se retiró del nosocomio visiblemente alterada tras ser atendida y comenzó a gritar, insultar y arrojar piedras en la vía pública.

Como consecuencia de esa situación, varias de las piedras impactaron contra un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar, provocándole daños materiales.

Al arribar a la zona, los funcionarios policiales constataron las roturas en el vehículo y encontraron a una mujer demorada, quien fue señalada como la presunta responsable del hecho.

La mujer detenida

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención de la sospechosa y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Además, se ordenó la recepción de la denuncia correspondiente por parte del propietario del automóvil afectado.