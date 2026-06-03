Discutía con su pareja, la amenazó con un arma y terminó detenido en Paraná

Un hombre fue detenido en Paraná luego de ser acusado de amenazar con un arma de fuego a su pareja durante un conflicto ocurrido dentro de una vivienda ubicada en la zona de calle Ovidio Lagos.

El episodio ocurrió durante la noche, mientras personal policial realizaba recorridas preventivas en el marco de los operativos de seguridad desplegados en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó oficialmente, los efectivos advirtieron una situación de conflicto familiar y decidieron intervenir para controlar lo que sucedía en el lugar.

La denuncia de la mujer

Al ingresar a la vivienda, la mujer manifestó ante los uniformados que su pareja la había amenazado utilizando un arma de fuego.

Frente a esa situación, los agentes resguardaron a la víctima y comenzaron con las actuaciones correspondientes dentro del domicilio.

Detenido por violencia de género.

Durante el procedimiento, el personal policial logró localizar el arma señalada por la mujer y procedió a su secuestro.

Qué dispuso la Justicia

Tras ser informada de lo ocurrido, la Fiscalía de turno ordenó la detención del acusado y el secuestro del arma de fuego hallada en la vivienda.

Además, se dio intervención a personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes sobre el arma incautada.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación del hecho.