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Policiales Operativo preventivo en barrios

Detuvieron a dos hombres y secuestraron dosis de cocaína listas para la venta

Durante un operativo de saturación en distintos barrios de Concordia, la Policía secuestró cocaína fraccionada para comercialización y detuvo a dos personas.

3 de Junio de 2026
La cocaína secuestrada en Concordia
La cocaína secuestrada en Concordia Foto: P.E.R

Durante un operativo de saturación en distintos barrios de Concordia, la Policía secuestró cocaína fraccionada para comercialización y detuvo a dos personas.

La Policía realizó un operativo preventivo de saturación en distintos barrios de Concordia y detuvo a dos hombres tras hallar dosis de cocaína presuntamente destinadas a la venta.

 

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de controles desplegados en la vía pública por personal de diferentes áreas de la Jefatura Departamental.

 

El operativo abarcó los barrios Villa Busti, El Sol, San Agustín-Torojal, María Goretti, Ex Molino, Gruta de Lourdes y Ex Aero Club. Como resultado de los controles, los efectivos identificaron a 21 personas y verificaron tres motocicletas.

Hallaron 18 dosis de cocaína

Uno de los procedimientos se concretó en inmediaciones de calles Néstor Garat y Maipú. Allí, efectivos policiales identificaron a dos hombres y observaron que uno de ellos, al salir de un kiosco, se descartó de un elemento.

 

Ante esta situación, fue reducido por personal motorizado. Al inspeccionar el objeto descartado, los uniformados comprobaron que se trataba de una media que contenía 18 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización.

Tras ser informado del procedimiento, el fiscal Tomás Tscherning dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que el otro individuo fue correctamente identificado.

 

Otra intervención con cocaína fraccionada

El segundo procedimiento se desarrolló en la zona de calles Chile y Pueyrredón. Allí, los efectivos identificaron a un hombre que se encontraba rodeado de recortes de nylon utilizados habitualmente para el fraccionamiento de estupefacientes.

 

Los policías advirtieron una actitud nerviosa del sujeto durante el palpado preventivo. A partir de esa situación, el fiscal solicitó una orden de requisa personal, que fue autorizada por el juez de Garantías, Edwin Bastian.

 

Al cumplir la medida judicial, los uniformados encontraron en uno de los bolsillos del hombre ocho envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína.

 

Finalizado el procedimiento, el fiscal interviniente dispuso la correcta identificación del individuo y el secuestro de la sustancia hallada.

 

Temas:

Concordia cocaína narcotráfico droga procedimiento policial
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