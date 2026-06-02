Confirmaron que está valuado en “más de diez millones de euros” el cargamento de cocaína incautado en Feliciano

El gobernador Rogelio Frigerio brindó detalles sobre el operativo que permitió secuestrar más de 250 kilos de cocaína en el norte de Entre Ríos, una carga valuada en más de 10 millones de euros en el mercado europeo. El mandatario destacó el accionar de la Policía provincial, el trabajo conjunto con la Justicia Federal y las políticas de control implementadas en los accesos a la provincia.

“Se trata de uno de los procedimientos de incautación de drogas más importantes que se registra en la provincia de incautación terrestre. Son 250 paquetes de cocaína por un valor en Europa de más de diez millones de euros”, afirmó Frigerio durante la presentación, según registró Elonce.

El mandatario remarcó que la droga “ya no va a llegar a ningún hogar” y atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre la Policía de Entre Ríos y la Justicia Federal. Además, agradeció especialmente a la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, que interviene en la causa por el acompañamiento brindado durante la investigación.

El operativo en el norte entrerriano

Frigerio explicó que el procedimiento fue consecuencia de una estrategia de seguridad implementada desde el inicio de su gestión para reforzar los controles fronterizos de la provincia.

“Identificamos diez lugares estratégicos y los controlamos como nunca antes en la historia y esto es resultado es producto de estar en el territorio”, sostuvo.

El operativo se inició en el puesto caminero ubicado sobre el kilómetro 130 de la Ruta Provincial 28, cerca del límite con Corrientes. Allí, dos efectivos policiales realizaban controles de tránsito cuando interceptaron un vehículo Mercedes Benz de alta gama en el que se trasladaban por dos hombres. Durante la identificación, los uniformados detectaron nerviosismo en los ocupantes y observaron bolsos en el asiento trasero.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, relató a Elonce que los sospechosos intentaron escapar al advertir el procedimiento policial, lo que derivó en una persecución que culminó sobre ruta provincial 1, en jurisdicción de Feliciano. Durante la fuga arrojaron bolsos con cocaína y una pistola calibre 9 milímetros. Finalmente fueron detenidos.

Uno de los detenidos es un conocido narcotraficante

Roncaglia reveló que uno de los apresados es Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, señalado como uno de los narcotraficantes más conocidos del país.

“Es uno de los narcotraficantes más reconocidos que hay en la Argentina. Tiene 40 procesos judiciales, estuvo prófugo durante cinco años y siempre anda armado”, aseguró el ministro.

Según indicó, Fiordelino tenía antecedentes vinculados al narcotráfico y portaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros al momento de su detención. El otro detenido es Benjamín Ariel Maciel oriundo de la localidad correntina de Itatí, a la que Roncaglia consideró como “una zona de narcos”.

Reconocimiento a dos policías

Tanto Frigerio como Roncaglia y el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, destacaron especialmente la actuación de los dos efectivos que detectaron la maniobra.

Se trata de un oficial ayudante con apenas tres años de carrera y un sargento ayudante con 16 años de servicio, quienes fueron distinguidos públicamente durante el acto. “Entre los dos, no llegan a ganar tres millones de pesos, mientras que el cargamento de droga, en Europa, está valuado en diez millones de euros”, comparó Roncaglia al ponderar “el trabajo de ambos policías en favor de nuestra sociedad”. “Gracias a la atención de dos policías apostados en la ruta se originó la persecución y la interceptación de este cargamento histórico”, señaló el ministro.

“Uno de los efectivos que participó del procedimiento era un oficial recientemente egresado, que estaba realizando sus primeras experiencias en Paso Cerrito, una zona donde habitualmente se desarrollan operativos de este tipo. El otro es un oficial con una larga vocación de servicio, hijo de un funcionario que fue superior mío en la Guardia de Infantería. Cuando les pregunté qué habían sentido al concretar este procedimiento, con lágrimas en los ojos me dijeron que no podían expresarlo”, relató González.

En ese sentido, destacó: “Eso refleja la pasión con la que trabajan nuestros policías y representa también el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que permanecen en el anonimato. Gracias a ellos podemos transmitir un mensaje de esperanza a los jóvenes y a toda la sociedad”.

Confirmaron que está valuado en “más de diez millones de euros” el cargamento de cocaína incautado en Feliciano

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto entre las distintas instituciones: “Quiero agradecer también a la jueza federal porque, si bien este tipo de investigaciones son competencia de las fuerzas federales, la Policía de Entre Ríos no solo realizó el procedimiento en el lugar, sino también diligencias en otra provincia, con grupos especiales y personal altamente capacitado. Además, muchas de las pericias serán realizadas por nuestra propia fuerza gracias a los recursos y la tecnología que se han incorporado”.

Finalmente, destacó que la droga secuestrada equivale a unas 810.000 dosis que no llegarán a circular. “Son 810.000 dosis menos que podrían haber llegado a nuestros jóvenes”, sostuvo. Y subrayó la magnitud del operativo: “Se trata de una causa vinculada a la lucha contra el narcotráfico que involucra una suma millonaria, superior a los diez millones de euros y más de dos millones de dólares, lo que da cuenta de la relevancia del procedimiento realizado”.

La investigación continúa

La jueza federal de Concordia confirmó que los dos principales detenidos ya fueron indagados el sábado y que la causa continúa bajo investigación. “Hay un detenido más, de nombre Damián, al que se lo indagó ayer”, acotó y confirmó que los tres permanecen encarcelados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Ramponi explicó a Elonce que se dispusieron numerosas medidas probatorias y que la Justicia cuenta con diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados. También remarcó la complejidad de este tipo de delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Mientras avanza la investigación, el secuestro ya quedó registrado como uno de los mayores golpes al narcotráfico realizados por vía terrestre en la historia de Entre Ríos, según coincidieron las autoridades provinciales.

“Es un secuestro histórico a nivel terrestre, porque el año pasado, porque el año pasado tuvimos el caso de una avioneta y trasladaba más kilos de droga, pero vía terrestre es mucho lo que están trasladando”, apuntó Roncaglia.

El mensaje de Frigerio a los narcotraficantes

Frigerio explicó que la presentación pública tuvo como objetivo “destacar el trabajo que viene realizando la Policía de Entre Ríos” a la que consideró como “una de las mejores del país”. Además, el gobernador envió un mensaje a los narcotraficantes: “En Entre Ríos no tienen lugar. Vamos a perseguirlos, atraparlos y ponerlos a disposición de la Justicia”.

Asimismo, remarcó: “Para lograrlo estamos capacitando a nuestra fuerza, incorporando el equipamiento necesario e invirtiendo en conectividad, armamento, chalecos antibalas, movilidad y distintas herramientas que fortalecen la tarea de prevención e investigación. Estamos muy orgullosos del trabajo que viene llevando adelante nuestra Policía y también de la articulación permanente que mantenemos con la Justicia”.