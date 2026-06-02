Emprendedores entrerrianos volvieron a sus hogares tras violento accidente en Panamericana

Un contingente de emprendedores de Concordia protagonizó un violento accidente de tránsito este lunes al mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana, en la provincia de Buenos Aires. El micro en el que regresaban desde el complejo comercial de La Salada chocó contra un camión y dejó varios heridos, aunque desde la empresa transportista confirmaron que todos los pasajeros ya se encuentran fuera de peligro y de regreso en Entre Ríos.

“Llegamos a las 4 a Concordia y si bien hubo 12 heridos, todos ya están en casa”, indicaron a Elonce desde la firma Estrella Tour, encargada del traslado de los emprendedores.

Accidente de emprendedores de Concordia (foto Concordia Policiales)

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 74 de la Panamericana, en cercanías del predio de Maxiconsumo. Según informaron fuentes del operativo, el colectivo Mercedes Benz de Estrella Tour circulaba en sentido hacia Entre Ríos cuando impactó por alcance contra un camión Volvo 330 con acoplado cargado. Como consecuencia de la colisión también resultó involucrado un Volkswagen Vento que transitaba por el mismo carril.

Amplio operativo de emergencia

Tras el fuerte impacto, se desplegó un importante operativo de asistencia encabezado por Bomberos Voluntarios de Campana, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y efectivos de Seguridad Vial.

El micro trasladaba a 26 pasajeros, en su mayoría emprendedores y pequeños comerciantes de Concordia que habían viajado a La Salada para adquirir mercadería e insumos destinados a la reventa.

Accidente de emprendedores de Concordia (foto Concordia Policiales)

Como resultado del choque, varias personas sufrieron golpes y lesiones. Según el parte oficial, cuatro pasajeros fueron derivados a centros de salud de Campana con heridas leves. No obstante, desde la empresa precisaron posteriormente que fueron 12 las personas que requirieron asistencia médica y que todas evolucionaron favorablemente.

Por su parte, el conductor del camión resultó ileso, al igual que los ocupantes del automóvil involucrado.

Preocupación y mensajes de apoyo

La noticia generó gran repercusión en Concordia debido a que el grupo estaba integrado por trabajadores independientes que habitualmente realizan estos viajes para abastecer sus emprendimientos.

A través de las redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos destacaron el esfuerzo cotidiano de quienes recorren cientos de kilómetros para sostener sus actividades comerciales.

Accidente de emprendedores de Concordia (foto Concordia Policiales)

“Algunas caritas conozco de mis colegas de viajes. Dios los cuide y los guarde y vuelvan pronto a sus hogares. Sabemos que cuando salimos de nuestros hogares solamente Dios sabe lo que nos puede pasar, pero todos somos microemprendedores y andamos buscando un mango todos los días para sacar adelante nuestra familia”, expresó una de las emprendedoras habituales de estos recorridos.

Otro mensaje señaló: “Familia de Tur La Estrella de Concordia, Dios los bendiga y doy gracias a Dios por mis colegas microemprendedores que están todos bien, también por los choferes, grandes personas, y los dueños de la empresa”.

También hubo palabras de reconocimiento para los conductores y de alivio por el desenlace del episodio. “Gracias a Dios todos los pasajeros están bien. Solo los microemprendedores sabemos las luchas que salieron a la ruta. Estoy tranquila porque todos los colegas que viajaban en ese tour están bien”, manifestó otra comerciante.

Investigación en marcha

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Campana y la Comisaría local iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Durante varias horas, dos carriles de la Ruta 9 permanecieron parcialmente obstruidos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

Pese a la magnitud del impacto y a los importantes daños materiales registrados en el colectivo, el hecho no dejó víctimas fatales y todos los pasajeros lograron regresar a Concordia, donde fueron recibidos por familiares y allegados tras una jornada marcada por la tensión y la incertidumbre.