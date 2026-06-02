Un hombre mató a su hermano durante una pelea por refacciones en la vivienda

Un brutal crimen conmociona a Tucumán después de que un hombre fuera detenido acusado de matar a puñaladas a su hermano menor tras una discusión familiar ocurrida dentro de la casa que compartían.

La víctima fue identificada como Germán David Robledo, de 36 años, mientras que el acusado es Walter Adolfo Robledo, de 47, quien quedó detenido y bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en una vivienda ubicada sobre avenida Siria al 1900, en la zona norte de San Miguel de Tucumán.

Una discusión familiar terminó en tragedia

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el conflicto comenzó por desacuerdos vinculados a refacciones que uno de los hermanos pretendía realizar en la propiedad donde convivían.

La discusión fue escalando en tensión hasta que, según la acusación, Walter Robledo tomó un cuchillo y atacó violentamente a su hermano con intenciones de quitarle la vida.

Crimen en Tucumán.

Durante el episodio también se encontraba presente una hermana de ambos, quien presenció la agresión y dio aviso inmediato a la Policía.

Las heridas sufridas por Germán Robledo fueron extremadamente graves. Según detallaron fuentes judiciales, recibió dos puñaladas que perforaron uno de sus pulmones y otra lesión que afectó el hígado.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Avellaneda, aunque finalmente murió producto de un shock hipovolémico derivado de un traumatismo abierto de tórax.

La investigación y la prisión preventiva

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo.

Tras el ataque, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales realizó peritajes en la escena del crimen y recolectó distintas evidencias para avanzar con la investigación.

Además, los investigadores se trasladaron hasta la Comisaría Quinta, donde Walter Robledo permanecía detenido, para realizar los estudios criminalísticos correspondientes.

Mientras avanza la causa, la Justicia tucumana dispuso cuatro meses de prisión preventiva para el acusado, luego de un pedido formulado por la fiscalía durante una audiencia multipropósito.

La auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma sostuvo que existían riesgos procesales concretos, entre ellos peligro de fuga y posibles maniobras de entorpecimiento de la investigación.