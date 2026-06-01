Detuvieron en la Terminal de Retiro a un entrerriano buscado por homicidio agravado por el vínculo

El hombre, de 38 años, tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Paraná. Fue localizado durante un operativo de prevención realizado en la terminal de ómnibus de Retiro.
El homicidio agravado por el vínculo por el que era buscado un hombre de Entre Ríos derivó en su detención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina durante tareas de prevención y control en la terminal de ómnibus de Retiro.
Se trata de Rodrigo Emiliano Duarte había llegado a juicio, imputado por el delito de “Homicidio agravado por el vínculo”.
Sin embargo, Duarte, fue encontrado “autor material y responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal con lesiones graves calificadas en grado de tentativa”.
Según se informó, el operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Terminal de Ómnibus de la CABA, en el marco del servicio de seguridad destinado a pasajeros de arribos y partidas nacionales e internacionales. La intervención fue fiscalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Los agentes observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó retirarse rápidamente del lugar. La actitud despertó sospechas y motivó su inmediata identificación mediante los sistemas SIFCOP y Mi-MINSEG.
Pedido de captura vigente
Al verificar sus datos personales, los efectivos constataron que pesaba sobre él un pedido de captura activo por el delito de “Homicidio agravado por el vínculo”, requerido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la jueza Cecilia Bertora.
Tras el hallazgo, los policías federales realizaron la consulta correspondiente con la magistrada interviniente, quien confirmó la vigencia de la medida judicial y ordenó la detención inmediata del sospechoso.
El acusado fue identificado por las iniciales R.E.D., argentino de 38 años, y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes, se confirmó a Elonce.
Será trasladado a Entre Ríos
Luego de concretarse la detención, el hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias, a cargo del juez Alejandro Adrián Litvack.
Las autoridades indicaron que el detenido será trasladado al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, donde continuará alojado mientras permanece a disposición de la Justicia provincial que lo requería.