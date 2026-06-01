Discutió con otros cazadores en un campo y terminó internado con una herida en el cuello

Un violento episodio entre cazadores ocurrido en un establecimiento rural de Entre Ríos terminó con un hombre herido de gravedad y trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

La víctima, de 42 años, ingresó este domingo al centro asistencial después de sufrir una profunda herida cortante en el cuello durante una discusión registrada en un campo de la zona de Aldea San Antonio.

Según informó UrdiDigital, el hombre actualmente reside en esa localidad, aunque tiene domicilio legal en la ciudad bonaerense de Campana.

Cómo ocurrió el incidente

De acuerdo al relato brindado por la propia víctima, el hecho se produjo en el establecimiento rural “Los Ceibos”, donde realizaba actividades de caza con autorización del encargado del campo.

En esas circunstancias, aseguró haber detectado la presencia de otros tres cazadores que, según sostuvo, no contaban con permiso para ingresar ni desarrollar esa actividad en el lugar.

El herido quedó internado en el hospital Centenario de Gualeguaychú.

Siempre según su versión, al pedirles que abandonaran el establecimiento comenzó una fuerte discusión que terminó de manera violenta. Durante el enfrentamiento, uno de los hombres le habría provocado un corte a la altura del cuello.

La situación ahora es investigada por las autoridades para intentar determinar cómo se desencadenó el ataque y quiénes participaron del hecho.

La herida y el traslado de urgencia

Tras el episodio, el hombre fue asistido inicialmente en Aldea San Antonio y luego derivado en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Los médicos constataron una herida cortante de aproximadamente 15 centímetros en el cuello y procedieron a realizar las curaciones y suturas correspondientes.

Después de la intervención médica, la víctima quedó internada en observación.

Según las primeras informaciones, el hombre se encontraría fuera de peligro pese a la gravedad de la lesión sufrida durante el enfrentamiento entre cazadores.