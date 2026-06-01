Evalúan habilitar camiones bitrenes en el Túnel Subfluvial y preparan una prueba técnica nocturna

Autoridades del Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial avanzaron en una nueva etapa de análisis técnico para evaluar la posible habilitación del tránsito de bitrenes entre Entre Ríos y Santa Fe.

El encuentro se realizó en el Centro de Interpretación del viaducto Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis y tuvo como eje principal la planificación de un ensayo que permita estudiar las condiciones estructurales y operativas necesarias para este tipo de transporte de gran porte.

La reunión fue encabezada por los directores del ente por Entre Ríos, Aníbal Vergara, y por Santa Fe, Sebastián Barbona.

Cómo sería la prueba con bitrenes

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos técnicos vinculados con la circulación de bitrenes dentro del Túnel Subfluvial.

Según se informó, este tipo de transporte puede alcanzar hasta 30 metros de longitud y transportar cargas de hasta 74 toneladas.

Además, los semirremolques utilizados poseen una extensión aproximada de 12,50 metros cada uno, lo que obliga a evaluar maniobras específicas dentro del viaducto.

Para la etapa de pruebas también se prevé incorporar un tractor adicional y equipamiento complementario ante una eventual detención dentro del túnel.

El ensayo, según se adelantó, se desarrollaría en horario nocturno para evitar afectar la circulación habitual entre ambas provincias.

Autoridades del ente interprovincial.

Participaron funcionarios y empresas del sector

La reunión vinculada con el futuro del Túnel Subfluvial se desarrolló bajo modalidad híbrida, con participación presencial y virtual de distintos actores.

Entre ellos estuvieron el subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn, el gerente general de Renault Argentina, Martín Miguel Morales, y representantes de empresas vinculadas al sector automotriz y logístico.

El objetivo del encuentro fue definir los principales ejes de trabajo técnico y de infraestructura necesarios para determinar si el viaducto está en condiciones de habilitar el paso de este tipo de transporte.

La iniciativa aparece vinculada al crecimiento del movimiento industrial y logístico en la región centro del país.

El vínculo con la industria automotriz

El proyecto para evaluar la circulación de bitrenes en el Túnel Subfluvial está relacionado con el desarrollo de los clústeres automotrices de Córdoba y Santa Fe.

Estos polos industriales integran terminales automotrices, empresas autopartistas y proveedores estratégicos de distintos puntos de la región.

En el caso santafesino, el Gobierno provincial impulsa actualmente un esquema productivo basado en 49 cadenas de valor, donde la industria automotriz y autopartista ocupa un lugar central.