ARCA confirmó cuándo será la próxima recategorización del monotributo

Miles de contribuyentes ya comenzaron a seguir de cerca una de las fechas más importantes del calendario fiscal: la próxima recategorización del monotributo.

Después del trámite realizado en febrero, ARCA volverá a habilitar en agosto una nueva instancia obligatoria destinada a quienes registraron cambios en sus ingresos, gastos o parámetros de actividad durante el último año.

La actualización es clave para mantener correctamente encuadrada la situación fiscal de cada monotributista y evitar futuras observaciones, sanciones o incluso exclusiones del régimen simplificado.

Cuándo será la próxima recategorización

Según informó ARCA, la próxima recategorización del monotributo estará disponible hasta el 5 de agosto de 2026. El régimen contempla dos instancias obligatorias por año: una en febrero y otra durante agosto.

En esta oportunidad, el organismo analizará la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026 para determinar si corresponde mantener o modificar la categoría vigente.

Monotributo.

El trámite deberá realizarse exclusivamente de manera digital a través del portal oficial Monotributo utilizando clave fiscal.

Desde este año también se encuentra habilitada la modalidad simplificada, que permite confirmar automáticamente la categoría sugerida por el sistema cuando los datos registrados son correctos.

Qué aspectos analiza ARCA

La recategorización del monotributo no se basa únicamente en la facturación anual declarada.

ARCA también contempla otros parámetros vinculados con la actividad económica del contribuyente, como consumo eléctrico, alquileres y superficie afectada al trabajo o comercio.

Además, el organismo recordó que puede realizar recategorizaciones de oficio si detecta inconsistencias o diferencias entre los datos fiscales informados y la actividad real del monotributista.

En esos casos, las notificaciones llegan mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente puede presentar una apelación dentro de los 15 días posteriores.

Especialistas recomiendan conservar documentación respaldatoria como facturas, contratos y movimientos vinculados con la actividad para responder ante eventuales controles.

Por qué es importante hacer el trámite

Desde ARCA remarcaron que mantener actualizada la categoría del monotributo es fundamental para evitar problemas fiscales futuros.

Si el contribuyente no realiza modificaciones dentro del período habilitado, el sistema interpreta automáticamente que no hubo cambios y mantiene la categoría vigente.

Sin embargo, eso no impide posteriores verificaciones o revisiones por parte del organismo. El ente recaudador también aclaró que quienes tengan menos de seis meses de actividad no están obligados a realizar el trámite.