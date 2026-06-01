Destruyeron 12 silobolsas y provocaron pérdidas en más de 2.200 toneladas de granos

El hecho ocurrió en un establecimiento rural del sur de Santa Fe. Los investigadores sospechan que se trató de un acto de sabotaje, ya que los silobolsas fueron cortados de manera intencional.
Un grave episodio de vandalismo rural fue denunciado en un establecimiento agropecuario de la localidad santafesina de Villa Cañás, donde desconocidos destruyeron 12 silobolsas que almacenaban más de 2.200 toneladas de soja, maíz y trigo. El ataque provocó pérdidas millonarias y generó inquietud entre los productores de la región.
El hecho se registró en el campo "Los Ángeles", propiedad de una empresa familiar dedicada a la actividad agrícola y tambera. Según la denuncia presentada por la propietaria, María Elba Díaz de Garrigou, los daños afectaron la totalidad de las estructuras utilizadas para conservar la producción destinada a su posterior comercialización.
De acuerdo con la información difundida por el portal AgroLatam, cada uno de los silobolsas contenía alrededor de 200 toneladas de granos, por lo que el perjuicio económico alcanzaría una magnitud considerable.
Sospechan de un sabotaje
Las primeras actuaciones permitieron descartar la hipótesis de un robo. Los investigadores sostienen que la modalidad empleada apunta a un acto deliberado destinado a causar daño.
Según trascendió, los silobolsas presentaban cortes laterales de gran tamaño que provocaron el derrame de los granos sobre el suelo, afectando gran parte de la mercadería almacenada.
La mecánica observada en el lugar reforzó la sospecha de que los autores buscaron generar pérdidas económicas y no apoderarse de la producción.
Investigación en marcha
Los trabajadores del establecimiento advirtieron que las tranqueras permanecían cerradas con candado y que no se encontraron huellas de vehículos en las inmediaciones.
Por ese motivo, los pesquisas presumen que los responsables ingresaron al predio y se desplazaron a pie para concretar el ataque.
La denuncia penal fue radicada ante la Justicia y la investigación quedó a cargo del fiscal Luis Lagioia junto con personal policial. Además, se prevé que el caso sea puesto en conocimiento de la Sociedad Rural Argentina, mientras avanzan las actuaciones para identificar a los autores del hecho.