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Economía

Biodiésel: actualizaron el precio de referencia para la mezcla con gasoil

La Secretaría de Energía actualizó el precio oficial del biodiésel para junio. El valor impacta en las operaciones entre productoras y refinadoras de combustibles.

1 de Junio de 2026
Biodiésel: fijaron un nuevo valor para junio
Biodiésel: fijaron un nuevo valor para junio

La Secretaría de Energía actualizó el precio oficial del biodiésel para junio. El valor impacta en las operaciones entre productoras y refinadoras de combustibles.

Mediante una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, se fijó la actualización del precio del biodiésel, quedando así oficializado un nuevo valor de referencia para las operaciones de comercialización destinadas a la mezcla obligatoria con gasoil durante junio de 2026.

 

A través de la Resolución 123/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció en $1.858.424 por tonelada el precio de adquisición del biodiésel que las refinadoras deben incorporar al gasoil en cumplimiento de la Ley de Biocombustibles.

 

La medida reemplazó el valor vigente durante mayo y regirá hasta que la autoridad de aplicación publique una nueva actualización.

 

Cómo funciona el sistema

En Argentina, la legislación establece que el gasoil comercializado en las estaciones de servicio debe contener un porcentaje obligatorio de biodiésel. Por ese motivo, las empresas refinadoras están obligadas a adquirir el producto a las firmas elaboradoras habilitadas.

 

La Secretaría de Energía es la encargada de determinar periódicamente el precio de referencia para esas operaciones, tomando en consideración distintos factores vinculados a los costos de producción, transporte y comercialización.

 

Según se indicó en los fundamentos de la resolución, las condiciones actuales del mercado hicieron necesaria una nueva adecuación de valores para las operaciones correspondientes al mes de junio.

 

Impacto en la cadena productiva

El biodiésel argentino se produce principalmente a partir de aceite de soja, una actividad estrechamente vinculada a una de las principales cadenas agroindustriales del país.

 

Por ese motivo, la actualización del precio es seguida de cerca tanto por las empresas productoras de biocombustibles como por las refinadoras encargadas de realizar la mezcla obligatoria con combustibles fósiles.

 

La resolución también ratificó que el plazo de pago del biodiésel no podrá superar los siete días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.

 

Relación con el precio de los combustibles

Si bien la medida modifica el valor de referencia del biodiésel en el mercado interno, no implica de manera automática una actualización del precio del gasoil en los surtidores.

 

No obstante, el costo de los biocombustibles forma parte de la estructura de costos de los combustibles líquidos, por lo que constituye una de las variables observadas por el sector energético al momento de analizar futuros ajustes.

 

La normativa entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será aplicada a todas las operaciones de comercialización de biodiésel destinadas a la mezcla obligatoria durante junio de 2026.

Temas:

biodiesel precio del biodiésel gasoil combustibles Secretaría de Energía biocombustibles
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