Entre Ríos nuevamente bajo alerta violeta por la niebla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nieblas para este lunes 1 de junio. Hay ocho provincias afectadas por este fenómeno, que puede generar “dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que la advertencia por nieblas rige en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el este de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar circular. En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, aconseja mantener distancia entre vehículos, no realizar sobrepasos, reducir la velocidad y utilizar las luces bajas y las antiniebla.

Además, el organismo sugiere estacionar en un lugar seguro cuando sea posible, evitando hacerlo sobre banquinas o calzadas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales y las autoridades competentes.

Qué se espera para el inicio de junio en el país

En el inicio del sexto mes del año, la estabilidad atmosférica va a dominar el mapa durante los primeros días de la semana, con precipitaciones muy escasas en el centro y norte del país.

Lo que no va a aflojar es la humedad. Las capas más bajas de la atmósfera van a seguir saturadas, y eso va a seguir generando nieblas y neblinas recurrentes sobre la región Pampeana y el Litoral, sobre todo durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

Del lunes al miércoles, tiempo calmo pero sin brillo en gran parte del país. Los cielos van a alternar entre parcialmente y mayormente nublados, con nieblas matinales que en algunos sectores pueden ser densas y comprometer la visibilidad en rutas.

En el centro del país, las mínimas van a oscilar entre 8 y 12°C, y las máximas difícilmente superarán los 17 o 18°C. La sensación térmica va a quedar por debajo del termómetro en todo el este, ya que la humedad y los vientos —débiles— se ocuparán de ello.

En el norte, más cálidas, entre 12 y 16 °C y máximas de 18 a 24 °C aumentando hacia el viernes. En el sur, el frío demuestra su dominio territorial: mínimas de -3 a 2 °C, con máximas de 3 a 12 °C y en gradual aumento, con algunas nevadas en el oeste, especialmente en los centros invernales de ski.

La circulación general del sector norte va a seguir aportando aire húmedo, manteniendo activo el ciclo de neblinas que ya se volvió cotidiano en todo el este argentino. El impacto de tanta humedad en los cultivos, es campo propicio para el desarrollo de enfermedades fúngicas.

Pero el jueves comienza a cambiar

El giro del tiempo llega el jueves 4 al centro del país. Un frente frío comenzará a avanzar desde el norte patagónico hacia la región Pampeana, dando lugar a algunas nevadas en el oeste de Cuyo y el noroeste patagónico el viernes las lluvias y tormentas ganarán terreno la zona central.

Los acumulados podrían ser localmente relevantes en algunos sectores de la zona central. El próximo fin de semana llegará con un descenso térmico más marcado, vientos del sur que renuevan la masa de aire y algo más de claridad en el cielo. El próximo domingo debería percibirse más a invierno que a humedad gris.

El pronóstico para Paraná

La ciudad de Paraná comienza este lunes 1 de junio bajo condiciones de estabilidad atmosférica, con presencia de nieblas durante las primeras horas de la mañana y temperaturas frescas. Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante los próximos siete días y las temperaturas irán en aumento de manera gradual.

Para este lunes, la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzaría los 18 grados. Durante la madrugada y la mañana predominarán los bancos de niebla, mientras que hacia la tarde se prevé una mejora de las condiciones con intervalos de sol y nubosidad variable.

Ascenso gradual de la temperatura

El martes continuará el tiempo estable, con registros térmicos similares. Se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

A partir del miércoles comenzará un leve ascenso térmico. La máxima llegará a 18 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 11 grados. Las condiciones seguirán siendo favorables, con nubosidad variable y ambiente seco.

El aumento de la temperatura se hará más notorio desde el jueves, cuando se prevé una máxima de 22 grados y una mínima de 12. Para el viernes, los valores se mantendrán similares, con una mínima de 18 grados y una máxima de 22.

De esta manera, la primera semana de junio se perfila en Paraná con tiempo estable, sin eventos de lluvia significativos y con temperaturas que, tras las mañanas frescas y los bancos de niebla iniciales, mostrarán una recuperación progresiva hacia valores más templados.