Mundial 2026: Cancillería difundió una guía clave para argentinos que viajen a Estados Unidos, Canadá y México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina difundió una guía oficial con información clave para los hinchas que viajarán al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El documento reúne recomendaciones sobre documentación, seguridad, asistencia consular, transporte, alojamiento y emergencias, con el objetivo de facilitar la estadía de los argentinos en el exterior durante el evento deportivo.

Requisitos para viajar

En el caso de Estados Unidos, uno de los principales países sede, se exige contar con pasaporte vigente, visa correspondiente, pasajes de ida y vuelta y comprobantes de solvencia económica.

Además, se recomienda contratar un seguro médico internacional y priorizar el uso de tarjetas de crédito o débito para evitar inconvenientes.

Qué hacer en caso de emergencia

La guía detalla que ante situaciones de riesgo se debe llamar al 911. Para afecciones leves, aconseja acudir a centros de atención rápida (“Urgent Care”).

También advierte que en muchos casos no es posible adquirir medicamentos sin receta médica válida en el país, por lo que sugiere viajar con la medicación necesaria.

Consejos de seguridad

El informe subraya que los controles en Estados Unidos son estrictos y recuerda que está prohibido consumir alcohol en la vía pública o dentro de vehículos. La edad mínima para beber es de 21 años.

Asimismo, recomienda evitar conflictos, ya que la portación de armas está permitida bajo ciertas condiciones legales en ese país.

Alojamiento y transporte

Para evitar estafas, Cancillería aconseja no realizar pagos por transferencias directas, utilizar plataformas seguras y evitar enviar dinero a terceros.

En cuanto al transporte, se puede conducir con licencia argentina vigente, aunque se sugiere tramitar el permiso internacional. También se aclara que las normas de tránsito varían según el estado.

Entradas y organización

El informe recuerda que las entradas a los partidos serán digitales y deberán presentarse desde el celular. Además, advierte que la compra por canales no oficiales puede invalidar el acceso.

Por último, se recomienda llegar con anticipación a los estadios, verificar horarios y conocer los protocolos de seguridad para evitar inconvenientes.