Preocupación en la Selección Argentina: siete jugadores llegan lesionados al Mundial 2026

Siete jugadores de la selección están en la mira por lesiones de cara al Mundial

La Selección Argentina afronta la recta final de su preparación para el Mundial 2026 con una preocupación latente: varios de sus jugadores llegan con distintas molestias físicas.

En total, son siete los futbolistas convocados que no se encuentran en plenitud física, aunque todos forman parte de la lista definitiva para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

Foto: REUTERS/Pablo Morano

Messi, en recuperación pero sin alarma

El caso más resonante es el de Lionel Messi, quien sufrió una sobrecarga en el isquiotibial tras su último partido con Inter Miami. Si bien debió ser reemplazado, los estudios descartaron una lesión de gravedad.

El capitán argentino se encuentra realizando trabajos de recuperación y no será exigido en el amistoso ante Honduras, aunque llegaría sin inconvenientes al debut frente a Argelia.

Dibu Martínez, el caso más delicado

El arquero Emiliano Martínez presenta una pequeña fractura en la mano derecha, sufrida en la previa de una final con su club. Por esta razón, no participará en los amistosos, aunque su presencia en el Mundial no está descartada.

Defensa con complicaciones

En la última línea, los laterales derechos también presentan inconvenientes físicos. Nahuel Molina se recupera de un desgarro, mientras que Gonzalo Montiel continúa con su rehabilitación por una lesión muscular.

Ante este panorama, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de alternativas como Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes podrían sumarse en caso de ser necesario.

Volantes y delanteros en observación

En el mediocampo, Leandro Paredes arrastra una contractura, mientras que Nicolás Paz se recupera de un golpe que lo marginó de la competencia en las últimas semanas. Por su parte, el delantero Nicolás González está en la etapa final de recuperación de un desgarro y podría sumar minutos en los amistosos previos.

Cuenta regresiva para el debut

A pocos días del inicio del torneo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni busca preservar a sus figuras y evitar riesgos innecesarios.

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, en un contexto donde la prioridad será llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles para defender el título mundial.