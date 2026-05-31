Era trabajador de un hospital entrerriano el hombre que murió atropellado en la ruta provincial 32

Era trabajador de un hospital entrerriano el hombre que murió atropellado en la ruta 32, en un trágico accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo en la intersección de la Ruta Provincial 32 y el acceso a María Grande. La víctima fatal fue identificada como Héctor Chincuini, conocido por todos como “Bocha”, quien se desempeñaba como obrero de maestranza en el Hospital Francisco Castaldo de esa ciudad.

El siniestro vial movilizó a efectivos policiales, personal de emergencias y peritos especializados que trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información recabada durante las primeras actuaciones, el accidente involucró a una Honda CRV que circulaba por la Ruta 32 en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre de 79 años, acompañado por una mujer de 41 años.

La hipótesis sobre lo ocurrido

Por causas que aún son materia de investigación, el rodado embistió a un hombre que se encontraba sobre la calzada. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Durante las tareas de relevamiento realizadas por el personal policial, se encontró a pocos metros de la escena un automóvil Citroën Picasso dentro de una zona de malezas. El vehículo presentaba evidentes signos de haber despistado previamente.

A partir de los primeros indicios, los investigadores presumen que Héctor Chincuini era el conductor de ese automóvil y que, tras el despiste, había descendido del vehículo. La principal hipótesis indica que se encontraba sobre la ruta intentando pedir ayuda o buscar asistencia cuando fue atropellado por la camioneta que transitaba por el lugar.

Pericias y trabajo de los especialistas

Por disposición del fiscal de turno, se solicitó la intervención de la División Accidentología Vial, que realizó las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho.

Foto: P.E.R.

También trabajaron en el lugar el médico policial y efectivos de Bomberos Zapadores, quienes colaboraron en las tareas de preservación de la escena y posterior traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de los procedimientos de rigor.

Las actuaciones continúan en marcha con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el accidente y determinar todos los factores que pudieron haber influido en el desenlace fatal.

Dolor en el Hospital Castaldo

La noticia provocó una profunda conmoción en María Grande, especialmente entre los trabajadores y autoridades del Hospital Francisco Castaldo, donde Chincuini desarrollaba sus tareas desde hacía años.

A través de un comunicado institucional, el centro de salud expresó su pesar por la pérdida de uno de sus integrantes. “Con profundo pesar debemos comunicar una triste noticia”, manifestaron desde la institución.

Foto: P.E.R.

“En la madrugada de hoy nuestro compañero Héctor Chincuini ‘Bocha’ sufrió un accidente de tránsito, y lamentablemente falleció. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias”, señalaron.

El último adiós a “Bocha”

Desde el hospital también hicieron extensivo el acompañamiento a quienes compartieron con él la actividad cotidiana y construyeron vínculos a lo largo de los años.

“A todos quienes compartieron con él el trabajo diario, los momentos vividos y el vínculo construido a lo largo del tiempo”, expresaron en el mensaje difundido tras conocerse la noticia.

El comunicado concluyó con una emotiva despedida que reflejó el afecto que generó entre sus compañeros de trabajo: “Bocha, siempre te recordaremos con cariño, respeto y gratitud”.