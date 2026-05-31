Emilia Mernes fue declarada Ciudadana Ilustre en Nogoyá y emocionó con su mensaje ante cientos de seguidores

Emilia Mernes es Ciudadana Ilustre de Nogoyá, fue el reconocimiento que este domingo le otorgó el municipio de su ciudad natal a una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional. La cantante entrerriana regresó a su ciudad natal para participar de una ceremonia cargada de emoción, afecto y recuerdos, en la que recibió oficialmente la distinción ante la presencia de autoridades, familiares, amigos y cientos de seguidores.

La declaración fue formalizada mediante la Ordenanza N° 1.557 y el Decreto N° 520 del Poder Ejecutivo municipal. El acto se realizó en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura” y estuvo encabezado por el presidente municipal, Bernardo Schneider, acompañado por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani.

Desde horas del mediodía, una multitud de fanáticos se congregó frente al edificio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Centenario para saludar a la artista. Tras la ceremonia, Emilia recorrió las instalaciones, se fotografió con los presentes y firmó autógrafos para quienes aguardaban dentro y fuera del lugar.

“Mi lugar favorito siempre va a ser Nogoyá”

Visiblemente emocionada, la cantante agradeció la distinción y destacó el profundo vínculo que mantiene con la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos artísticos.

“Estoy muy emocionada. Para mí es un honor enorme recibir esta distinción en el lugar donde crecí. Mi vida es mi casa; acá están mis recuerdos, mi familia, mis amigos, mis profesores y tantas personas que fueron parte de mi camino”, expresó durante su discurso.

La artista sostuvo que Nogoyá continúa ocupando un lugar central en su vida pese a la intensa actividad profesional que la llevó a recorrer distintos países. “¿Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a tener la oportunidad de recorrer tantos lugares y presentarme en distintos escenarios del mundo? Pero lo más lindo es saber que, sin importar dónde esté, siempre llevo a Nogoyá conmigo”, afirmó.

El agradecimiento a su familia y a la comunidad

Durante sus palabras, Emilia también dedicó un mensaje especial a sus padres, familiares y amistades, a quienes consideró fundamentales en su carrera. “Gracias a mis papás que estuvieron en cada paso de este sueño, sosteniéndome siempre con amor y confianza. Gracias también a toda mi familia, que está acá presente, a mis amigas y a mi equipo de trabajo. Nada de esto tendría sentido sin ustedes”, manifestó ante Del Éxodo Nogoyá.

Asimismo, remarcó que el reconocimiento trasciende lo individual. “Siento que este reconocimiento no es solamente para mí; de alguna manera también le pertenece a todos los que formaron parte de mi historia, a quienes me apoyaron desde el comienzo y a quienes siguen acompañándome hoy”, señaló.

De Nogoyá a los escenarios del mundo

Emilia Mernes Rueda nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá. Desde muy joven mostró interés por la música y el baile, participando en espectáculos locales y regionales antes de alcanzar notoriedad internacional.

Su salto a la popularidad se produjo como integrante del grupo uruguayo Rombai, una experiencia que le abrió las puertas del mercado latinoamericano. Posteriormente inició una carrera solista que la convirtió en una de las artistas más escuchadas de la música urbana y pop en español.

Canciones como “Recalienta”, “Como Si No Importara” y “La_Original.mp3”, además de colaboraciones con figuras como Tini, Nicki Nicole, Tiago PZK y Los Ángeles Azules, consolidaron su crecimiento artístico.

Emilia recibiendo la distinción de Nogoyaense Ilustre durante un acto en la Casa de la Cultura de Nogoyá. 🤍 pic.twitter.com/cgCch2uSDi — Emilia Mernes Data (@MernesData) May 31, 2026

Una carrera en constante expansión

La cantante protagonizó giras por América Latina, Estados Unidos, España y México, además de presentarse en escenarios de gran convocatoria como el Movistar Arena, el estadio Vélez Sarsfield y festivales internacionales como Lollapalooza.

A pesar de ese recorrido internacional, Emilia dejó en claro que mantiene intacto su vínculo con su ciudad natal. “Podré conocer por mi trabajo un montón de lugares en el mundo, pero a Nogoyá no la cambio por nada. Vengo bastante seguido, de hecho vengo a visitar a mi familia”, afirmó a Del Éxodo Nogoyá.

El homenaje concluyó entre aplausos, muestras de afecto y fotografías con los vecinos que quisieron acompañarla en una jornada que quedará marcada como uno de los reconocimientos más importantes de su carrera y como un orgullo para toda la comunidad de Nogoyá.