Alerta violeta por niebla para Entre Ríos y otras ocho provincias: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta madrugada, una alerta violeta por fuerte niebla, ante la llegada de condiciones inestables durante el domingo 31 de mayo. El organismo informó la formación de niebla densa para distintas provincias del centro y noreste de Argentina, un fenómeno que ocurre cuando el aire cercano al suelo contiene suficiente humedad y la temperatura desciende hasta el punto de rocío, originando pequeñas gotas en suspensión y reduciendo la visibilidad.

Estas condiciones suelen combinarse con temperaturas bajas, viento débil y alta humedad, factores que favorecen la aparición de bancos de niebla especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, informó el ente nacional. Las regiones que se verán afectadas son: Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco, gran parte de Buenos Aires, La Pampa, el este y sur de Córdoba, y el norte de Río Negro.

Reducción de la visibilidad

Según la advertencia publicada “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. Se requiere que la población de las zonas afectadas permanezca atenta a eventuales actualizaciones y recomendaciones oficiales. El organismo sugiere consultar los canales habituales para recibir alertas y detalles.

La presencia de niebla densa puede causar demoras en rutas nacionales y autopistas, así como interrupciones en servicios de transporte y afectaciones en la operatividad de aeropuertos. Las autoridades solicitan a los conductores y viajeros extremar las precauciones ante la posibilidad de visibilidad reducida.

Según especialistas, este tipo de situaciones se presenta con mayor frecuencia durante el otoño y el invierno, cuando el enfriamiento nocturno del suelo es más intenso y el viento suele ser débil, lo que dificulta la dispersión de la humedad acumulada cerca de la superficie.

Recomendaciones por niebla

El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante la presencia de niebla, especialmente en las zonas bajo advertencia. Entre las principales sugerencias se encuentran: