Luciano De Cecco y Luciano Vicentín protagonizaron un partido exhibición en Sionista: “Lo disfrutamos muchísimo”

El partido amistoso de vóley organizado en el Centro Juventud Sionista de Paraná tuvo como grandes protagonistas a Luciano De Cecco y Luciano Vicentín, quienes participaron de una jornada deportiva y solidaria destinada a recaudar fondos para la renovación del piso del club ubicado en calle Carbó.

La actividad convocó a una gran cantidad de público y se desarrolló en un clima distendido, con la presencia de jugadores de la Selección Argentina que regresaron temporalmente a su provincia para compartir un evento con fines benéficos.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que combinan deporte, comunidad y solidaridad, permitiendo además acercar a las figuras del vóley nacional al público local.

Un evento solidario con fuerte apoyo del público

Durante el encuentro, los equipos fueron conformados de manera mixta entre “amigos de De Cecco” y “amigos de Vicentín”, con participación de referentes locales y la colaboración de la organización del club. La cancha se vio colmada de espectadores que acompañaron la propuesta desde el inicio.

Luciano De Cecco valoró la iniciativa y expresó: “Era para una buena causa para el club, para que Luchi pueda ser reconocido también en su provincia. Creo que hacer este tipo de iniciativas está buenísimo, sobre todo para el vóley. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, ojalá se pueda repetir”.

El evento también contó con momentos de distensión, árbitros invitados y actividades pensadas para generar un ambiente más relajado que un partido oficial, con el objetivo de acercar el deporte a la comunidad.

La emoción del regreso y el contacto con la gente

Por su parte, Luciano Vicentín destacó el significado personal de volver a jugar en su provincia. “Muchísimas gracias al club por organizar todo esto. La pasamos increíble, como dijo él, lo disfrutamos muchísimo”, señaló.

El jugador también remarcó el valor del contacto con el público: “Hace mucho que no jugaba acá con gente, así que es lindo poder volver y sentir el calor de la gente”.

En el plano deportivo, el propio Vicentín confirmó el resultado del encuentro con humor: “Ellos ganaron. Fue peleado, pero se lo llevaron ellos el partido”.

Preparación con la Selección Argentina

En el marco de la actividad, ambos jugadores también se refirieron a su actualidad en la Selección Argentina de vóley y los próximos compromisos internacionales.

De Cecco explicó: “Estamos entrenando bien, empezamos el 10 de junio. Jugamos amistosos y ahora volvemos a enfocarnos en el año de vóley”.

Vicentín, en tanto, agregó: “Nuestro objetivo principal es el Sudamericano, pero también la VNL y la preparación para llegar de la mejor manera”.

El torneo continental se disputará entre el 15 y el 20 de septiembre en Río de Janeiro, mientras que el gran objetivo a largo plazo es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Trayectorias y orgullo nacional

De Cecco repasó sus inicios en el vóley: “Empecé en 2004 en Santa Fe y desde ahí no paré”, recordando además su medalla olímpica en Tokio 2021 como uno de los momentos más importantes de su carrera.

Luciano Vicentín y Luciano De Cecco protagonizaron un partido exhibición en Sionistas

Vicentín, por su parte, destacó su vínculo con sus orígenes: “Empecé en Argentino Junior desde muy chico. Hoy poder jugar con la camiseta de la Selección es lo más lindo”.

El evento solidario en Sionista no solo dejó un fuerte impacto deportivo, sino también una importante respuesta del público, que acompañó a las figuras nacionales en una jornada que combinó espectáculo, emoción y compromiso comunitario.