Dos figuras de la Selección Argentina de Vóley encabezan en Sionista una jornada solidaria

El Centro Juventud Sionista de Paraná vive este sábado una jornada especial ligada al vóley nacional con la presencia de Luciano De Cecco y Luciano Vicentín, dos jugadores con actualidad y trayectoria en la Selección Argentina. La actividad se desarrolla con fines solidarios y busca reunir fondos para renovar el piso deportivo del club ubicado en calle Carbó.

Durante la mañana, ambos deportistas encabezaron una charla abierta en la que compartieron experiencias vinculadas a sus carreras, la vida profesional dentro del deporte y distintos aspectos personales relacionados con el alto rendimiento. La actividad reunió a deportistas, entrenadores y público ligado al vóley de la región.

La jornada continuará desde las 18 con un partido exhibición que tendrá frente a frente a los “amigos de De Cecco” y los “amigos de Vicentín”, en un evento pensado no solo para el público del vóley, sino también para toda la comunidad deportiva de Paraná.

Un evento solidario para mejorar el club

Uno de los organizadores de la actividad es Santiago “Pipi” Vesco, entrenador del primer equipo de básquet de Sionista, quien destacó la importancia del evento y el acompañamiento de los jugadores de la Selección Argentina.

“Este evento se trata de una charla de dos jugadores de nivel importante del vóley a nivel mundial, que tenemos la suerte de que uno sea de Paraná. Hablaron de su vida, del deporte y de todas las cosas que tienen que ver con el vóley y también fuera de él”, señaló.

Además, explicó que la intención principal es recaudar dinero para renovar el piso deportivo del club. “Este es el piso deportivo que tenemos acá y necesitamos tener uno nuevo. Le propusimos la idea a los Lucianos y los dos dijeron que sí sin dudar un segundo”, afirmó.

Vesco también remarcó el esfuerzo realizado por ambos jugadores para participar del evento en Paraná, teniendo en cuenta sus compromisos deportivos recientes. “La noche anterior habían jugado en Misiones y ya estaban pensando en viajar para acá para este evento. Hay que agradecerles sobre todo a ellos”, expresó.

Deporte, solidaridad y convocatoria abierta

La actividad de la tarde contará además con la participación de otros jugadores vinculados a la Selección Argentina y equipos conformados por amigos de los protagonistas de la jornada.

Según explicó Vesco, el objetivo es continuar organizando eventos deportivos que permitan mejorar las instalaciones del club y generar propuestas atractivas para la ciudad. “Nuestra idea es poder empezar a hacer buenos eventos para juntar el dinero. Proponerle a Paraná y a la zona actividades interesantes para que la gente siga viniendo al club”, sostuvo.

El encuentro se desarrollará en el estadio de Sionista, con ingreso por calle Monte Caseros. Las entradas generales para toda la jornada tienen un valor de 25 mil pesos, mientras que quienes asistan únicamente al partido exhibición de la tarde podrán acceder por 15 mil pesos.

“Queremos brindarle un buen espectáculo a la gente. No solamente para quienes siguen el vóley, sino para todos los que disfrutan del deporte”, concluyó Vesco durante la charla realizada este sábado por la mañana.