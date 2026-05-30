Socios de Patronato aprobaron el proyecto para realizar recitales en el estadio Grella

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria aprobó la Memoria y Balance 2025-2026, la remodelación de gimnasios, cambios en el estatuto y el convenio para realizar espectáculos masivos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Los socios de Club Atlético Patronato aprobaron la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025-2026 y dieron respaldo a una serie de iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional y económico del club; fue este viernes durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se desarrolló en la sede social de calle Grella.
Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la autorización para avanzar en un convenio destinado a la realización de recitales y espectáculos masivos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, un proyecto que la dirigencia considera estratégico para generar nuevos recursos.
La reunión se desarrolló con una participación menor a la esperada, aunque permitió abordar distintos aspectos vinculados a la actualidad económica y deportiva de la institución, publicó Diario Uno.
Situación económica y balance aprobado
Durante la exposición de los números, los dirigentes explicaron que Patronato se encuentra al día con sus obligaciones y no mantiene deudas, aunque actualmente no dispone de un amplio margen financiero.
En ese marco, se remarcó que la institución dejó atrás los ejercicios con superávit registrados en temporadas anteriores y que gran parte de las iniciativas impulsadas actualmente tienen como objetivo generar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer la economía del club.
Además, durante la presentación del balance se expuso una valuación económica de varios futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. Entre ellos, el jugador con mayor cotización es Gabriel Díaz, seguido por Juan Barinaga y Valentín Pereyra. También aparecen Alejo Miró, Luciano Strey e Iván Chávez.
Recitales y eventos masivos en el estadio Grella
La Asamblea Extraordinaria permitió avanzar en proyectos considerados fundamentales para el crecimiento institucional. Entre ellos sobresalió la aprobación del convenio que habilita a la dirigencia a gestionar la realización de recitales, espectáculos y eventos masivos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Desde la conducción del club aclararon que, antes de concretar este tipo de actividades, será necesario ejecutar obras y adecuaciones para cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos para este tipo de eventos.
La iniciativa apunta a transformar al estadio en un espacio que permita generar ingresos adicionales más allá de la actividad deportiva.
Remodelaciones y reforma estatutaria
Los socios también aprobaron el proyecto de remodelación y explotación de los gimnasios que funcionarán tanto en la sede social como en el predio La Capillita. La propuesta contempla mejoras en infraestructura y nuevas alternativas de servicios para socios y deportistas.
Otro de los puntos que obtuvo respaldo fue la modificación del Estatuto Social, una reforma impulsada por la dirigencia con el objetivo de actualizar y modernizar la estructura institucional de Patronato.
Con estas aprobaciones, el club avanzó en una serie de proyectos que buscan fortalecer su funcionamiento económico y ampliar las posibilidades de desarrollo para los próximos años.