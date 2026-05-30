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Policiales Discusión de tránsito en la ciudad

Detuvieron en Paraná a repartidor acusado de apedrear un colectivo y lesionar al chofer

Según la denuncia, el conductor de una bicicleta arrojó una piedra contra un colectivo del servicio metropolitano, provocó la rotura de un vidrio y causó lesiones al chofer. El hecho ocurrió este sábado sobre calle Garay, antes de llegar a Santa Fe, en Paraná.

30 de Mayo de 2026
Detuvieron a repartidor en Paraná por romper un colectivo y herir al chofer
Detuvieron a repartidor en Paraná por romper un colectivo y herir al chofer Foto: Policía de Entre Ríos

Según la denuncia, el conductor de una bicicleta arrojó una piedra contra un colectivo del servicio metropolitano, provocó la rotura de un vidrio y causó lesiones al chofer. El hecho ocurrió este sábado sobre calle Garay, antes de llegar a Santa Fe, en Paraná.

Un repartidor de una aplicación de delivery fue detenido este sábado en Paraná luego de ser acusado de provocar daños en un colectivo del servicio metropolitano y ocasionar lesiones al conductor durante un incidente de tránsito ocurrido en pleno centro de la ciudad.

 

El hecho se registró sobre calle Garay, antes de la intersección con Santa Fe, donde intervino personal policial de comisaría primera tras ser alertado sobre un conflicto que derivó en la rotura de uno de los vidrios de la unidad de transporte público de pasajeros.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron trabajando a personal de la Motopatrulla 911 y de la Guardia Especial, quienes ya habían tomado intervención en el episodio.

 

Cómo ocurrió el incidente

 

De acuerdo con el relato brindado por el chofer del colectivo, identificado como Benítez, el vehículo circulaba por calle Garay en sentido este-oeste cuando una bicicleta conducida por un repartidor de una aplicación de delivery se incorporó a la calzada y realizó señas para que le permitieran el paso.

 

Según manifestó el conductor, accedió a la maniobra y continuó circulando detrás del rodado menor. Sin embargo, el bici-mandado -de apellido Luna- habría interpretado que el colectivo intentaba presionarlo o apurarlo en la circulación.

 

Siempre de acuerdo con la denuncia, el repartidor comenzó a insultar al chofer y, en medio de esa situación, perdió la estabilidad de la bicicleta y cayó al pavimento sin sufrir lesiones.

 

Piedra contra la ventanilla

 

Tras la caída, el colectivo detuvo su marcha y el conflicto continuó. El acusado habría seguido insultando al conductor y posteriormente golpeó con una patada el paragolpes de la unidad.

 

La situación se agravó cuando tomó una piedra y la arrojó contra la ventanilla ubicada del lado del conductor.

El elemento impactó sobre el vidrio izquierdo de la cabina, provocando su estallido. Como consecuencia de la rotura, el chofer sufrió un corte de carácter leve en una de sus manos.

 

Intervención judicial

 

Luego de controlar la situación, los efectivos policiales identificaron al presunto agresor, un hombre de 43 años que se desempeñaba como repartidor de una plataforma de delivery.

 

La fiscal de Investigación y Litigación, Melisa Sain Paul, tomó intervención en la causa y dispuso la aprehensión del sospechoso.

 

Por orden judicial, el hombre fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia por el supuesto delito de daños y lesiones.

 

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el incidente y reunir los elementos probatorios correspondientes.

Temas:

Paraná colectivo Daños lesiones repartidor delivery
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