Chofer entrerriano denunció que lo secuestraron en Santa Fe, robaron su camión y lo liberaron en Córdoba

Un camionero de 47 años, oriundo de Federación, aseguró que fue captado por delincuentes mientras descansaba en Santa Fe y liberado horas después en Córdoba. Los asaltantes huyeron con el camión y abandonaron el acoplado con la carga de cítricos en Ruta 9.
Un camionero de 47 años, oriundo de Federación, denunció haber sido secuestrado mientras descansaba en la ciudad de Armstrong (Santa Fe). Horas después fue liberado en Bell Ville (Córdoba), en el sudeste de Córdoba. Los asaltantes se llevaron el camión que conducía, aunque abandonaron el acoplado con la carga intacta de cítricos sobre la ruta nacional 9.
El episodio es investigado por la Policía cordobesa y el Ministerio Público Fiscal de esa provincia. La Departamental Unión de la Policía de Córdoba confirmó que el chofer fue hallado cerca de las 11.20 del miércoles sobre la ruta provincial 3, dentro de la jurisdicción de Bell Ville.
Tras ser asistido por efectivos policiales, el hombre relató que había permanecido cautivo durante varias horas luego de ser interceptado por desconocidos en Armstrong.
De acuerdo con su testimonio, los delincuentes lo privaron de la libertad y posteriormente lo abandonaron en cercanías de Bell Ville, a poco más de cien kilómetros del lugar donde había sido captado. Mientras era trasladado por la Policía, el camionero logró divisar el acoplado de su vehículo estacionado en el kilómetro 502 de la vieja ruta nacional 9.
El semirremolque, marca Cormetal, todavía tenía la carga de cítricos que transportaba al momento del robo. Ante el hallazgo, los efectivos procedieron al secuestro del acoplado y dieron intervención a la Justicia para avanzar con la investigación. Sin embargo, no lograron localizar el camión que remolcaba el semirremolque ni identificar a los responsables del hecho.
Según la información recabada por Villa María Ya!, el conductor tiene domicilio en la ciudad entrerriana de Federación. La causa quedó en manos de la Justicia competente, que intenta reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes y determinar si actuó una banda dedicada al robo de transporte de cargas.
El 18 de abril ocurrió un episodio similar en la región. Otro camionero denunció haber sido privado de la libertad en las proximidades de Leones y liberado en inmediaciones del cruce de la autopista Córdoba-Rosario y la ruta provincial 2, cerca de Villa María.
En ese caso, los delincuentes se apoderaron de un Scania que fue visto por última vez en una estación de servicio situada sobre la vieja ruta 9, en el acceso sudeste a Villa María.