Julián Álvarez recibió una oferta millonaria del PSG y crece la incertidumbre sobre su futuro

Julián Álvarez quedó en el centro del mercado de pases europeo tras una oferta del PSG que incluiría 120 millones de euros y un salario que triplicaría sus ingresos actuales.
Julián Álvarez volvió a convertirse en uno de los nombres más buscados del fútbol europeo. Según trascendió en medios españoles, el Paris Saint-Germain realizó una impactante oferta al Atlético de Madrid para quedarse con el delantero argentino, una operación que incluiría 120 millones de euros y la cesión de dos futbolistas del plantel parisino.
La propuesta fue revelada por el periodista Iñaki Villalón durante el programa El Chiringuito y habría sido presentada antes de la final de la Copa del Rey disputada por el conjunto dirigido por Diego Simeone.
Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata. Desde la dirigencia rojiblanca rechazaron la posibilidad de negociar la salida de una de sus principales figuras y dejaron en claro que la prioridad es retener al atacante para la próxima temporada.
El PSG ofrece una cifra récord y un salario impactante
Más allá de la negativa inicial del club español, la magnitud de la propuesta llamó la atención en todo el continente. Además de los 120 millones de euros ofrecidos por el pase, el PSG puso sobre la mesa una mejora salarial difícil de igualar.
De acuerdo con la información difundida en España, el conjunto francés le ofrecería a Álvarez un contrato similar al de Ousmane Dembélé, una de las máximas figuras del equipo dirigido por Luis Enrique.
La propuesta económica rondaría los 22 millones de euros netos por temporada, con la posibilidad de alcanzar los 25 millones mediante distintos objetivos y bonificaciones. Actualmente, el delantero argentino percibe cerca de 8 millones de euros netos por año en el Atlético de Madrid.
La postura del Atlético de Madrid
Ante el interés creciente de varios gigantes europeos, el Atlético intentó blindar a su figura con una mejora contractual. Según trascendió, la entidad madrileña propuso elevar su salario hasta los 10 millones de euros netos por temporada.
No obstante, desde el entorno del jugador habrían considerado insuficiente la oferta en comparación con las propuestas que llegan desde otros clubes del continente.
Pese a ello, trascendió que Álvarez no manifestó directamente al entrenador Diego Simeone su deseo de abandonar la institución, aunque sí existirían conversaciones entre sus representantes y equipos interesados en contratarlo.
Barcelona también acelera por el argentino
La competencia por quedarse con el atacante campeón del mundo no se limita al PSG. En las últimas horas, Barcelona avanzó en las negociaciones y realizó contactos formales con el entorno del futbolista.
Según informaron medios catalanes, el director deportivo Deco mantuvo una extensa reunión con Fernando Hidalgo, representante del delantero, para explorar una posible transferencia de cara a la próxima temporada.
La propuesta azulgrana rondaría los 90 millones de euros más variables por objetivos. Aunque la cifra es inferior a la presentada por el PSG, algunas versiones indican que la posibilidad de jugar en Barcelona sería vista con buenos ojos por el futbolista.
Una temporada consagratoria
Mientras las especulaciones crecen alrededor de su futuro, Julián Álvarez mantiene el foco en sus compromisos deportivos. El delantero viene de completar una destacada temporada con el Atlético de Madrid, donde disputó 49 partidos oficiales.
Durante ese período marcó 20 goles y aportó nueve asistencias, siendo una de las piezas fundamentales para que el equipo alcanzara instancias decisivas tanto en la Copa del Rey como en la UEFA Champions League, indicó Infobae.
Además, el atacante integra la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Con varios gigantes europeos disputándose su ficha, el futuro de Julián Álvarez promete convertirse en una de las grandes novelas del próximo mercado de pases.