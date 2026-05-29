Vuelco en la ruta 18: trasladaron al hospital al conductor de una camioneta

Vuelco en la ruta 18 dejó como saldo a un hombre hospitalizado. El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes cuando una camioneta utilitaria terminó dentro de un campo tras despistarse.
Un vuelco en la ruta 18 se registró durante la tarde de este viernes y provocó que el conductor de una camioneta utilitaria debiera ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. El siniestro ocurrió en el kilómetro 246 de la autovía de la ruta nacional 18, en jurisdicción de Colonia Yeruá.
De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el hecho se produjo minutos antes de las 19:30. Personal de la Comisaría Colonia Yeruá intervino tras recibir el aviso sobre un vehículo que había despistado y terminado volcando fuera de la cinta asfáltica.
El rodado involucrado fue una camioneta Mercedes Benz Sprinter perteneciente a una empresa dedicada a la comercialización de productos de cosmética capilar. Al momento del accidente era conducida por un hombre de 30 años.
Cómo ocurrió el accidente
Por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la autovía. Como consecuencia, la camioneta se desplazó hacia la banquina norte y terminó volcando dentro de un campo lindero a la ruta.
El fuerte impacto movilizó a efectivos policiales y personal sanitario, que acudieron rápidamente al lugar para asistir al conductor y garantizar la seguridad en la zona del siniestro.
A raíz del accidente, el hombre fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado en ambulancia hacia el Hospital de General Campos para una evaluación médica más exhaustiva.
Esperan el parte médico
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente el carácter de las lesiones sufridas por el conductor. Por ese motivo, se aguardaba el resultado de los estudios y el correspondiente parte médico emitido por el centro de salud.
Mientras tanto, efectivos policiales realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco. Las pericias buscarán establecer si existieron factores mecánicos, condiciones del camino o alguna maniobra que haya influido en la pérdida de control del vehículo.