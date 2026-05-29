Fiscal aseguró que buscan a Agostina “con y sin vida” y profundizan rastrillajes

La búsqueda de Agostina Vega continúa concentrando un amplio despliegue policial y judicial en la provincia de Córdoba. Este viernes, el fiscal Raúl Garzón brindó nuevas precisiones sobre la investigación y aseguró que la causa avanza a partir de evidencias concretas, mientras se intensifican los procedimientos para determinar qué ocurrió con la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado pasado.

“La buscamos viva y la buscamos sin vida también”, afirmó el funcionario judicial al referirse al trabajo que desarrolla la fiscalía, una declaración que reflejó la complejidad y la gravedad del caso, publicó Cadena 3.

Fiscal Raúl Garzón (foto Cadena 3)

Garzón explicó que la investigación mantiene su foco principal en la ciudad de Córdoba y remarcó que se están realizando allanamientos y medidas simultáneas en distintos sectores de la capital provincial.

“No es este el único lugar donde se trabaja. Se está trabajando en muchos lugares al mismo tiempo”, indicó el fiscal, quien sostuvo que cada nueva prueba obtenida permite profundizar otras líneas investigativas.

Una investigación basada en pruebas

El fiscal rechazó que la búsqueda se realice sin rumbo definido y aseguró que todas las medidas adoptadas responden a criterios técnicos y científicos. “Somos metódicos y científicos”, enfatizó al describir la metodología aplicada por los investigadores.

En ese sentido, consideró que el paso de los días no debilitó la pesquisa sino que permitió reunir mayores elementos para acercarse a la verdad. “Normalmente se dice que el tiempo que pasa, la verdad huye. Y esta es la excepción: el tiempo que pasa, la verdad se acerca”, expresó.

Nuevos allanamientos este viernes en la casa de Claudio Barrelier (foto La Voz)

Las declaraciones fueron realizadas durante un procedimiento desarrollado en las inmediaciones de la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento en la causa.

El vehículo que se transformó en una pieza clave

Uno de los aspectos más relevantes revelados por Garzón fue la existencia de un vehículo que actualmente ocupa un lugar central dentro de la investigación. “El tema de un auto sí, se está investigando un vehículo particularmente. Es importante para la causa”, confirmó.

Según explicó, el automóvil aportó información relevante para reconstruir los movimientos vinculados a la desaparición de la adolescente y forma parte de las nuevas medidas impulsadas por la fiscalía.

Asimismo, sostuvo que las evidencias reunidas hasta ahora permiten concluir que la joven que aparece en los registros de cámaras de seguridad ingresando junto al detenido corresponde efectivamente a Agostina. “Todo indica a este fiscal que es Agostina”, afirmó.

Garzón también aseguró que la fiscalía logró reconstruir detalladamente los movimientos posteriores al ingreso de la adolescente al domicilio ubicado en barrio Cofico.

“No le quepa ninguna duda que la Fiscalía lo ha hecho del minuto que entró hasta que fue detenido el autor”, señaló.

Defensa del operativo de búsqueda

El funcionario judicial defendió además el trabajo realizado por la Policía y la Justicia desde que se denunció la desaparición. “La investigación comenzó como se debe y continuó como se debe”, sostuvo en respuesta a los cuestionamientos formulados por familiares de la adolescente.

Garzón explicó que desde el primer momento se activó el protocolo correspondiente para personas desaparecidas y destacó que actualmente participan recursos provinciales y nacionales. “Está toda la Policía de Córdoba abocada a Agostina. Está la Fiscalía abocada a esto. Se cuentan todos los recursos de la provincia y hasta diría de la Nación”, manifestó.

Agostina Vega / Claudio Barrelier

Respecto a la activación del Alerta Sofía, indicó que la medida fue dispuesta cuando las evidencias permitieron establecer que existía una situación de riesgo concreto para la menor.

Además, aseguró que los controles fronterizos fueron reforzados y afirmó que hasta el momento no existen indicios de que Agostina haya salido del país.

Más personas bajo la lupa

El fiscal confirmó que Barrelier volvió a declarar ante la fiscalía durante más de dos horas y media y señaló que ya se realizaron decenas de allanamientos y más de un centenar de medidas procesales.

También recordó que el imputado había estado involucrado anteriormente en una causa por privación ilegítima de la libertad.

Consultado sobre la posibilidad de que otras personas hayan participado en los hechos investigados, Garzón evitó brindar detalles, aunque dejó abierta esa hipótesis. “No me animo a decir que haya actuado solo”, concluyó.

Mientras continúan los rastrillajes y las medidas judiciales, la causa permanece bajo secreto de sumario y la búsqueda de Agostina sigue siendo una prioridad para las autoridades cordobesas.