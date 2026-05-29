Créditos hipotecarios: una decena de bancos redujeron tasas y buscan impulsar la demanda

Los créditos hipotecarios volvieron a mostrar señales de recuperación tras una nueva baja de tasas en distintas entidades financieras. El escenario mejora las condiciones de acceso a la vivienda.
Los créditos hipotecarios volvieron a mostrar señales de recuperación luego de que siete bancos redujeran sus tasas durante la última semana, sumándose a otras entidades que ya habían tomado la misma decisión. De esta manera, ya son 12 los bancos que ajustaron a la baja el costo de sus líneas para la compra de viviendas, en un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor estabilidad cambiaria.
La reducción de tasas es observada por el sector inmobiliario como un factor clave para reactivar un mercado que sufrió una marcada desaceleración durante los últimos meses. La baja en el costo financiero impacta directamente en el valor de las cuotas y mejora la capacidad de endeudamiento de quienes buscan acceder a una vivienda propia.
El cambio de tendencia llegó luego de una segunda mitad de 2025 caracterizada por fuertes incrementos en las tasas hipotecarias, una situación que había afectado la demanda y reducido significativamente la cantidad de préstamos otorgados en todo el país.
Un mercado que venía golpeado por la suba de tasas
Las estadísticas reflejaron el impacto que tuvo el encarecimiento del crédito sobre el sector. Según un relevamiento realizado por la consultora Empiria en base a datos del Banco Central, abril fue el peor mes de los últimos dos años para los créditos hipotecarios.
Durante ese mes se otorgaron apenas 1.600 préstamos en todo el territorio nacional. El volumen desembolsado alcanzó los 122 millones de dólares, una cifra que representó una caída del 56% respecto del mismo período del año anterior, cuando se habían otorgado préstamos por 280 millones de dólares.
Los números también quedaron muy lejos de los máximos históricos registrados durante el auge de los créditos UVA. De acuerdo con el informe, el volumen de abril se ubicó un 80% por debajo del pico alcanzado en 2018 y un 67% por debajo de los niveles observados en octubre de 2025, antes de las elecciones nacionales.
Los especialistas ven señales de recuperación
Para los analistas, la decisión de los bancos constituye una señal positiva para la recuperación del mercado hipotecario. Federico González Rouco, economista especializado en vivienda y financiamiento, sostuvo que las entidades financieras comenzaron a corregir las subas aplicadas durante el año pasado.
“Los bancos no están compitiendo entre sí; están revirtiendo el proceso de suba del año pasado”, explicó el especialista al analizar el comportamiento reciente del sistema financiero.
Según indicó, el resultado de las elecciones de octubre marcó un punto de inflexión para la economía argentina. A partir de entonces comenzó un proceso de mayor estabilidad macroeconómica que ahora empieza a trasladarse al crédito, favoreciendo una mejora en las condiciones de financiamiento para las familias.
Los bancos que anunciaron nuevos recortes
Entre las entidades que redujeron recientemente sus tasas se encuentran los bancos que integran el Grupo Petersen, presentes en Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan y Santa Fe. Estas instituciones bajaron tres puntos porcentuales sus líneas hipotecarias, pasando del 12% al 8,9%.
Desde la entidad destacaron además el proceso digital implementado para la gestión de los préstamos. “El flujo es 100% digital, la tasa la bajamos y hoy todo queda trackeado en nuestra herramienta donde los usuarios pueden consultar su trámite y tener seguimiento sin necesidad de ir a la sucursal”, señalaron.
También se sumó el Banco Hipotecario, que redujo su tasa del 10,5% al 9,5%, mientras que el Banco de Corrientes aplicó un recorte del 12% al 9,9%. Por su parte, el Banco Provincia disminuyó la tasa de sus créditos hipotecarios tradicionales del 39,2% al 31,2%.
Las tasas más competitivas del mercado
Entre las entidades que ya habían iniciado el proceso de reducción aparece Banco Macro, que ofrece créditos desde una tasa del 8,5% para clientes del segmento Selecta que acreditan sus haberes en la institución.
El ICBC pasó a posicionarse como uno de los jugadores más agresivos del mercado al ofrecer una tasa preferencial de 6,9% más UVA para quienes cobran el sueldo en la entidad. Para el resto de los clientes, la tasa se ubica en el 9,9%.
BBVA también profundizó la reducción de sus líneas hipotecarias. La entidad bajó la tasa del 10,5% al 7,5% para clientes que acreditan haberes y extendió esa mejora a monotributistas y responsables inscriptos, quienes pasaron de una tasa nominal anual del 17% al 7,5%.
Santander, en tanto, redujo su tasa del 15% al 9,5%, aunque modificó algunas condiciones de financiamiento. El banco pasó a financiar hasta el 70% del valor de la vivienda, cuando anteriormente llegaba al 80%, y redujo el plazo máximo de devolución de 30 a 20 años.
Banco Patagonia también se sumó a la tendencia y disminuyó la tasa de sus créditos hipotecarios del 14% al 12,5%.
Mejor liquidez y expectativas favorables
Fuentes del sistema financiero señalaron que la baja de tasas responde principalmente a una mejora en las condiciones de liquidez del mercado.
El escenario es diferente al observado durante gran parte de 2025, cuando las entidades elevaron los costos de financiamiento para administrar una mayor demanda de fondos.
La reducción de las tasas aparece como una de las principales herramientas para revitalizar el mercado y acercar nuevamente la posibilidad de acceder a la vivienda propia.