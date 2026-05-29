El Ejército Argentino celebró este viernes su 216° aniversario con un acto y desfile militar en Paraná, donde participaron las distintas unidades que integran la guarnición local. La ceremonia formó parte de las actividades conmemorativas que se desarrollaron de manera simultánea en diferentes puntos del país para recordar la creación de la fuerza y destacar su aporte a la defensa nacional y al desarrollo de la comunidad.

Durante el acto desfilaron efectivos del Comando de la Segunda Brigada Blindada, el Escuadrón de Comunicaciones, la Base de Apoyo Logístico Paraná y el Hospital Militar, unidades con asiento en la capital entrerriana que cumplen funciones vinculadas al comando operativo, las comunicaciones, la logística y la asistencia sanitaria.

La actividad estuvo acompañada por autoridades civiles y militares, además de vecinos que se acercaron para presenciar la ceremonia en la Plaza de Armas del Comando de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, ubicada en la tradicional zona de Cuarteles de la capital entrerriana.

Una fecha con valor histórico

En diálogo con Elonce, el coronel Gustavo Garrido resaltó la importancia de la conmemoración y recordó los orígenes de la institución. “Es una fecha muy importante y muy cara para nuestros sentimientos. Hoy celebramos la creación del Ejército Argentino, cuyo antecedente se encuentra en la reorganización de las fuerzas militares dispuesta por la Primera Junta de Gobierno en 1810”, expresó.

Se conmemoró la creación del Ejército Argentino con un acto y desfile en Paraná

El jefe militar destacó además el papel que desempeñó el Ejército a lo largo de la historia argentina, tanto en los procesos de independencia como en la defensa de la soberanía nacional.

El rol del Ejército en la actualidad

Garrido sostuvo que la institución fue protagonista de distintos momentos fundamentales del desarrollo del país. “El Ejército ha sido una institución fundacional, participando en la conformación de la Nación, en la defensa de nuestros intereses y también en procesos de crecimiento estratégico como la industria petrolera impulsada por el coronel Mosconi o el desarrollo siderúrgico encabezado por el general Savio”, señaló.

Asimismo, recordó la participación de la fuerza en la Guerra de Malvinas y destacó el proceso de modernización que atraviesa actualmente el Ejército para adaptarse a los desafíos tecnológicos y operativos del presente.

Celebración junto a la comunidad

La conmemoración de los 216 años incluyó además actividades abiertas a la comunidad. Durante el fin de semana previo se desarrolló una maratón en la Costanera de Paraná, propuesta que reunió a vecinos y familias en el marco de los festejos.

Las autoridades militares remarcaron que el objetivo de estas iniciativas es fortalecer el vínculo entre la fuerza y la sociedad, dando a conocer las tareas que realizan diariamente los hombres y mujeres que integran el Ejército Argentino.

En Entre Ríos existen 14 unidades militares distribuidas en distintos puntos de la provincia, las cuales participaron de actos similares para recordar un nuevo aniversario de la institución creada en los albores de la patria.