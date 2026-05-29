En junio realizarán controles oftalmológicos a niños en edad escolar para la entrega de anteojos

La Provincia y Nación impulsan una nueva etapa del programa Ver para Ser Libres en Entre Ríos. Durante junio, se recorrerán 16 localidades.
El Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con municipios y con el apoyo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, llevará adelante una nueva etapa del programa Ver para ser Libres. La iniciativa de salud visual está destinada a niños y adolescentes en edad escolar y recorrerá durante junio 16 localidades distribuidas en 10 departamentos entrerrianos, ofreciendo controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados en el acto.