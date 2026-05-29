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Sociedad Ver para Ser Libres 

En junio realizarán controles oftalmológicos a niños en edad escolar para la entrega de anteojos

La Provincia y Nación impulsan una nueva etapa del programa Ver para Ser Libres en Entre Ríos. Durante junio, se recorrerán 16 localidades.

29 de Mayo de 2026
Vuelve el programa Ver para Ser Libres
Vuelve el programa Ver para Ser Libres

La Provincia y Nación impulsan una nueva etapa del programa Ver para Ser Libres en Entre Ríos. Durante junio, se recorrerán 16 localidades.

El Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con municipios y con el apoyo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, llevará adelante una nueva etapa del programa Ver para ser Libres. La iniciativa de salud visual está destinada a niños y adolescentes en edad escolar y recorrerá durante junio 16 localidades distribuidas en 10 departamentos entrerrianos, ofreciendo controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados en el acto.