Secuestraron prendas que intentaban contrabandear por el río Uruguay 

Prefectura frustró una maniobra de contrabando hacia Uruguay por el río y secuestró prendas valuadas en más de 5 millones de pesos.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desbarataron una maniobra de contrabando en la costa del río Uruguay y secuestraron prendas de vestir de origen extranjero valuadas en más de cinco millones de pesos, en un procedimiento realizado en la zona conocida como “Playa Los Tomates”, al sur de la ciudad de Concordia.
El operativo fue llevado adelante por personal de la Prefectura Concordia y de la División Investigaciones Criminales, dependencias que se encuentran bajo la conducción del Prefecto Jorge Ribinski, quienes se encontraban realizando tareas de vigilancia y observación cuando detectaron el arribo de un vehículo utilitario a la costa y, en forma simultánea, el acercamiento de una embarcación a motor.
Los efectivos observaron cómo varios bultos eran trasladados desde el vehículo hacia el bote, presuntamente con destino a la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay.
Al advertir la presencia policial, uno de los involucrados abordó rápidamente la embarcación con parte de la carga y huyó por el río, aprovechando la oscuridad y las características geográficas del lugar.
De inmediato se desplegó un amplio operativo de búsqueda por agua y tierra, coordinándose además acciones con la Prefectura de Salto (R.O.U.), aunque el fugitivo no pudo ser localizado.
En el lugar fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, domiciliados en Concordia, quienes se encontraban junto a un vehículo FIAT Fiorino.
Durante la inspección del rodado se hallaron cuatro bultos que contenían un total de 289 prendas de vestir de origen extranjero.
Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se procedió al secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado para la maniobra, mientras que los involucrados quedaron supeditados a la causa por infracción al Código Aduanero.
La rápida intervención del personal interviniente permitió impedir que la mercadería fuera trasladada ilegalmente al vecino país, destacándose una vez más el compromiso, la profesionalidad y la permanente presencia de los efectivos de Prefectura en la lucha contra el contrabando y los delitos transfronterizos.
Las prendas secuestradas poseen un valor estimado superior a los cinco millones de pesos, mientras que el aforo total del procedimiento, incluyendo el vehículo incautado, asciende a $10.960.000.