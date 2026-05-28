Inauguraron el MiradorTEC Lab: “Tenemos un enorme potencial”, afirmó Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó la inauguración del MiradorTEC Lab, un nuevo espacio orientado a la industria del conocimiento y al desarrollo tecnológico, con el objetivo de generar oportunidades laborales para jóvenes y emprendedores. El proyecto fue presentado como un paso clave hacia la consolidación de un polo tecnológico en la provincia.

“Queríamos el polo de la industria del conocimiento más importante en la Argentina y este es un paso más para conseguir ese lugar. Mucha gente nos ayuda para lograr ese objetivo. Podemos aspirar a ser líderes en la Argentina”, expresó el mandatario a Elonce. En ese sentido, remarcó que la iniciativa busca transformar ideas en empresas que generen empleo de calidad y mejoren el nivel de vida de los entrerrianos.

El gobernador también destacó el rol social del espacio y explicó su alcance: “Para que todos aquellos que tengan una idea y conocimientos vinculados a lo tecnológico vengan acá, se junten, trabajen en conjunto y transformen eso en una empresa”.

Innovación, educación y desarrollo productivo

Durante la inauguración, se destacó la articulación entre el sector público, el privado y el sistema educativo. Autoridades señalaron que el MiradorTEC Lab integra universidades, emprendedores y empresas en un mismo ecosistema de innovación.

“Esto lo que hace es juntar emprendedores, empresas y la academia para trabajar todos en el mismo ecosistema”, afirmó el gobernador, quien agregó que ya hay oficinas ocupadas por distintas firmas y equipos desarrollando proyectos tecnológicos.

El mandatario provincial sostuvo además que Entre Ríos tiene potencial para liderar la industria del conocimiento en Argentina. “Tenemos que aspirar a mucho más, estamos para mucho más; tenemos que creérnosla más y, por supuesto, tenemos que contar con un Estado que trabaje precisamente para generar las condiciones para que ese talento se desarrolle y se transforme, en definitiva, en lo más importante que digo siempre: empleo de calidad", afirmó.

Durante el acto inaugural, las autoridades agradecieron el acompañamiento de la madrina del proyecto, Silvia Torres Carbonell, quien estuvo presente en el corte de cintas y fue reconocida por su rol en la iniciativa.

Torres expresó su emoción por participar de la inauguración del MiradorTEC Lab y destacó la importancia de la generación de valor a partir del conocimiento, la innovación y el emprendedurismo como motores del desarrollo.

Asimismo, valoró el potencial de la provincia para impulsar proyectos tecnológicos y de formación de talentos, y manifestó su compromiso de acompañar el crecimiento del espacio junto a otros referentes del sector. "Estoy muy emocionada y muy feliz porque comparto cada palabra del gobernador Rogelio. La Argentina se hace grande con los ciudadanos que crean valor", manifestó.

Desde su rol institucional, subrayó la importancia de transformar ideas en emprendimientos productivos, tanto en el ámbito privado como en organizaciones sociales, y celebró la creación del nuevo polo tecnológico como una oportunidad para el desarrollo regional.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani participó del corte de cintas en el Centro Cultural La Vieja Usina y destacó la importancia de recuperar y poner en valor el edificio para su nuevo destino tecnológico y educativo.

La funcionaria subrayó que el espacio busca generar un entorno propicio para que personas con talento, ideas o vocación emprendedora puedan encontrarse, trabajar en conjunto y desarrollar proyectos productivos que deriven en la creación de empleo.

Asimismo, remarcó que el objetivo es potenciar tanto a quienes ya reconocen sus habilidades como a aquellos que aún no las han descubierto, brindando herramientas para su desarrollo personal y profesional dentro del ecosistema de innovación.

Finalmente, invitó a la comunidad a acercarse, conocer el espacio y capacitarse, destacando que la formación y la innovación son claves para generar nuevas oportunidades laborales en la provincia.

Un espacio para emprender desde cualquier edad

El proyecto también contempla un enfoque inclusivo para la formación y el desarrollo de talentos. Desde la organización del Mirador Tec Lab se explicó que el espacio está abierto a personas de distintas edades con interés en emprender o capacitarse en nuevas tecnologías.

“Pueden venir desde los 10 o 12 años hasta los 90. Cualquiera puede ser emprendedor en cualquier etapa de su vida”, explicó el director del proyecto, Carlos Pallotti, quien invitó a la comunidad a participar de las visitas guiadas. “Cualquiera puede ser emprendedor en cualquier etapa de su vida, no hay problema. Vengan, anímense a emprender nuevos proyectos y a soñar que es posible”, agregó.

El funcionario también remarcó que el objetivo es fomentar el trabajo colaborativo y el networking entre personas con ideas innovadoras. “Acá lo importante es juntarse, formarse y animarse a emprender nuevos proyectos”, sostuvo.

El valor del conocimiento como motor de desarrollo

Durante el acto también participaron referentes académicos y empresariales, quienes destacaron la importancia de la articulación institucional. Desde la Universidad Tecnológica Regional Paraná señalaron la relevancia de integrar el sistema educativo al ecosistema productivo.

El gobernador encabeza la inauguración del "Miradortec Lab"

En ese marco, el gobernador subrayó que el objetivo final es la generación de empleo de calidad a partir del conocimiento. “Lo más importante es que ese talento se transforme en trabajo y oportunidades reales”, afirmó.

Reconocimiento y cierre del acto inaugural

La inauguración contó además con la participación de referentes del ámbito cultural y tecnológico, quienes acompañaron el corte de cintas y celebraron la apertura del espacio. Entre ellos, la madrina del proyecto destacó el valor de emprender como motor de crecimiento.

“Emprender es crear valor, y esta provincia tiene todo para despertar talentos”, señaló durante su intervención.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que el MiradorTEC Lab representa un punto de partida para el desarrollo tecnológico en Entre Ríos, con la expectativa de consolidar un polo de innovación a nivel nacional.